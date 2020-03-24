قوات سوريا الديمقراطية "قسد" تعلن وقف القتال لمواجهة فيروس كورونا

كتب سمير حسنى

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" اليوم الثلاثاء وقف القتال لمواجهة فيروس كورونا، جاء ذلك بحسب العربية، فى غضون ذلك طالب المبعوث الأممى إلى سوريا بوقف كامل وفورى لإطلاق النار فى عموم البلاد لتسهيل الجهود الخارجية لمواجهة فيروس كورونا.

وفى وقت سابق، حذر المبعوث الأممى إلى سوريا جير بيدرسون، من "خطر تصعيد وشيك" شمال غربى سوريا، وذلك بعد التصريحات الأخيرة لتركيا وروسيا، وقال بيدرسون خلال اجتماع شهرى لمجلس الأمن حول سوريا، قائلا "لا يمكننى الحديث عن أى تقدم لوضع حد لأعمال العنف فى الشمال الغربى، أو لأحياء العملية السياسية".

وأشار إلى أن موسكو وأنقرة لم تتوصلا إلى أى اتفاق، رغم محادثات مكثفة بينهما، معتبرا أن تصريحاتهما الأخيرة "توحى بخطر تصعيد وشيك.