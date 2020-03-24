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فيروس كورونا يحجز ما يقرب من ربع سكان العالم فى منازلهم

الثلاثاء، 24 مارس 2020 04:06 م
فيروس كورونا يحجز ما يقرب من ربع سكان العالم فى منازلهم فيروس كورونا
كتب محمد عبد العظيم

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بعد تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" فى عدد كبير من دول العالم، وانتشاره بشكل سريع، مما أدى إلى زيادة أعداد الإصابات والوفيات به فى جميع أنحاء العالم، سارعت الحكومات إلى تبنى إجراءات وقائية واحترازية بهدف منع انتشار الفيروس، وفيما يحتز هذا الفيروس بسبب هذه الإجراءات أكثر من 1.7 مليار إنسان فى كافة أنحاء العالم وهو ما يقترب من ربع سكان العالم.

 

وفيما بات واحد من كل 5 أشخاص فى جميع أنحاء العالم محصورون فى منازلهم بسبب هذا الفيروس، وحتى اليوم الثلاثاء، بلغ عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الحديد هناك ما لا يقل عن 392 ألف حالة إصابة مؤكدة فى جميع أنحاء العالم، بينما توفى أكثر من 17154 شخص جراء الفيروس نفسه، فيما تعافى منه حوالى 103 آلاف شخص، وذلك وفق "سكاى نيوز".

 

وأصبحت بريطانيا أحدث دولة تدخل فى نظام الإغلاق، بعد دخول حظر الحركة حيز التنفيذ فى منتصف ليل الاثنين، وتشمل الإجراءات قيودا صارمة على التجمعات وحتى ممارسة التمارين الرياضية.

 

وحتى اليوم الثلاثاء، بلغ عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الحديد هناك ما لا يقل عن 392 ألف حالة إصابة مؤكدة فى جميع أنحاء العالم، بينما توفى أكثر من 17154 شخص جراء الفيروس نفسه، فيما تعافى منه حوالى 103 آلاف شخص.

 


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