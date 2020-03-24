فيديو.. حفل زفاف عروسين يتحدى كورونا بالكمامة

كتب عزوز الديب

رصدت كاميرا فيديو اليوم السابع، احتفال عروسين بزفافهما بالكمامة لمواجهة كورونا.

فيما قال العريس أحمد عبدالعظيم، قام مسئول القاعة بإلغاء الحجز وقررنا التحدي بلبس الكمامة وإتمام الفرح في موعده ، حيث اقتصر علي الأهل فقط دون تجمعات.