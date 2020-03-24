الرئيسية أخبار عاجلة فيديو.. حفل زفاف عروسين يتحدى كورونا بالكمامة الثلاثاء، 24 مارس 2020 01:25 ص زفة عروسة كتب عزوز الديب مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء رصدت كاميرا فيديو اليوم السابع، احتفال عروسين بزفافهما بالكمامة لمواجهة كورونا. فيما قال العريس أحمد عبدالعظيم، قام مسئول القاعة بإلغاء الحجز وقررنا التحدي بلبس الكمامة وإتمام الفرح في موعده ، حيث اقتصر علي الأهل فقط دون تجمعات. كورونا كوبري اكتوبر زفة عروسة مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع قانون الإدارة المحلية يلزم الحكومة بإصدار استراتيجية تنمية قدرات الكوادر مصرى قادم من ألمانيا: مصر تتعامل مع كورونا بجدية أكثر من دول بأوروبا الإفتاء: يجوز إخراج الصدقات والزكاة لمواجهة فيروس كورونا ترامب: كورونا مشكلة طبية لن ندعها تتحول إلى أزمة مالية طويلة الأمد نقيب الصحفيين يعلن غلق مقر النقابة ويصدر حزمة قرارات لمواجهة كورونا كيف ترسل شكوتك لمحافظة القاهرة بعد غلق مراكز خدمة المواطنين بسبب كورونا ننشر قائمة أسعار 131 سلعة فى 93 منفذ للزراعة بتخفيضات تصل لـ25% البنك التجارى الدولى يدعم 10 آلاف أسرة فى "عمل الخير".. ويتحدى ياسين منصور أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 23-3-2020 وعيار 24 بـ 180.84 ريال سعودى موعد صرف المرتبات.. وإزاى البنوك تحميك من الكورونا.. مع أحمد يعقوب المالية: تكلفة صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات 35 مليار جنيه فيديو.. ميركل تتألم من كورونا ماذا قالت؟ المزيد من Trending Plus
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