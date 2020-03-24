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فى زمن الكورونا.. زوجة تشكو استيلاء أهل زوجها على ميراث أولادها بعد وفاته

الثلاثاء، 24 مارس 2020 02:18 م
فى زمن الكورونا.. زوجة تشكو استيلاء أهل زوجها على ميراث أولادها بعد وفاته العنف ضد الزوجات_أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

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أقامت أرملة، دعوي نفقة أقارب، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بنفقة 5 آلاف جنيه من والد زوجها، وادعت قيامه ونجله بسرقة ميراث أولادها بعد وفاة زوجها، لتؤكد للمحكمة:" أعيش أنا وأبنائي فى عذاب بسبب عدم امتلاكنا أى دخل بعد وفاته، تعرضنا للطرد من المنزل، وبالرغم من محاولة استعطاف أهله تصدوا لي قائلين أحنا اللى كان بيربطنا بيكم راح".

 

وتابعت م.ن.أ، أثناء نظر دعواها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر: "لم يقتصر الأمر على سرقتهم ميراث اليتامي، بل وصل بهم الأمر إلى تحرير بلاغ بتهم باطلة للتخلص مني ومن مطالباتي المستمرة بحقوق أولادي، والتعدى علي بالضرب المبرح، والتسبب بالذعرلأطفالي، بسبب التهديدات المستمرة لنا، والسطو على حقى الشرعى بالتزوير والنصب والظلم، ليضعوا أيديهم على ممتلكاتنا، وسلبونى شقى العمر الذى جمعته مع زوجى".

 

وأضافت: "عشت 12 عاما برفقتهم قبل وفاة زوجي، سهرت على راحتهم أثناء زواجى، كنت أعاملهم كالأب والأم، ولكنهم بعد وفاته عنفونى، وبعد أن كنت أعيش حياة مستقرة برفقة أبنائي، أصبحت أتسول حقوقى، ومطروده لا أجد مكان يرحمنى من الشارع".

 

وأكدت: "عندما اشتكيت لأقاربهم لرحمتى من العذاب، عاملونى وكأنى ارتكبت جريمة، تم الاعتداء عليا وعلى أولادي، مستغلين صغر سنهم وعدم وجود سند لى وتمادوا فى شرهم، وعندما يئست فى استرداد ممتلكاتى لجئت لدعوى النفقة لتعيننى وأطفالى بعد أن تدهورت حالتنا".

 

يذكر أن نفقة الأقارب تخضع لأحكام المادة 3 من قانون 1 لسنة 2000، طبقا لقوانين الأحوال الشخصية، بالقدر الذى يكفى الحاجة الضرورية لمعيشة طالب النفقة، ومن شروطها ان يكون طالب النفقة معسرا حتى ولو كان قادرا على الكسب وان يكون المطالب بالنفقة موسرا وتشمل المأكل والملبس والمسكن وكذلك بدل الفرش والغطاء.

 

 


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