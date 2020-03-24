فى إسبانيا.. خروج أول مصابة بفيروس كورونا من الرعاية المركزة والأطباء يحيوها

كتب ــ محمد شعلان

اصطف الأطباء والممرضات الإسبان ليصفقوا لامرأة كانت أول من ترك وحدة العناية المركزة على قيد الحياة منذ بداية تفشي الفيروس الجديد في إسبانيا، حيث وقف العاملون في المستشفى لتحية السيدة العجوز إيزابيل التي تبلغ من العمر 77 عاما بعد خروجها من الرعاية المركزة ورفعها من جهاز التنفس الصناعي وتم نقلها إلى جناح عام في مستشفى كاستيلون العام على الساحل الشرقي لإسبانيا.

واجتمع عمال المستشفيات في وحدة العناية المركزة بأقنعة الوجه الوقائية لإعطائها جولة حثيثة من التصفيق لمراقبتها وهي تتحرك من خلال الجناح وتحي الأطباء والممرضين برفع يدها مبتسمة.



المصابة الإسبانية تخرج من العناية المركزة

وتمت مشاركة لقطات مؤثرة للحظة على الإنترنت وعرضت على وسائل اعلام إسبانيا لرفع الروح المعنوية للمصابين بالوباء العالمي، وظهرت العجوز إيزابيل وهي تمد يدها اليمنى لتقديم موجة شكرًا على العمل الدؤوب الذي قام به موظفو المستشفى أثناء هروبها.

وعلى جانب آخر، يقوم الجيش الإسبانى بتقسيم مهامه فى البلاد، فى محاولة للسيطرة على فيروس كورونا، الذى اجتاح البلاد وجعل إسبانيا الدولة الثانية فى أوروبا بأكثر عدد إصابات ووفيات، ويقوم الجيش الإسبانى بصنع الكمامات بنفسه، وتخييطها على الماكينات.

كما قام عدد من قوات الجيش الإسبانى بالمساعدة لتحويل أرض المعارض فى إسبانيا Ifema إلى أكبر مسشتفى لعلاج فيروس كورونا فى البلاد، وذلك فى محاولة لاستيعاب أكبر عدد ممكن من المصابين وعلاجهم فى أسرع وقت، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة.

وأعلنت إسبانيا أمس الاثنين ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 2182 شخصا، وكانت وزارة الداخلية الإسبانية، قالت أمس الأحد، إن إسبانيا ستفرض قيودا على دخول معظم الأجانب عبر الموانئ والمطارات خلال الثلاثين يوما القادمة لوقف تفشى فيروس كورونا.