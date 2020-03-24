فلسطين: ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 60 حالة

أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، أنه تم تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لمواطنة من رام الله قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، ما يرفع عدد الإصابات إلى 60، فيما تماثلت 16 منها للشفاء.

وأضاف ملحم -في مؤتمر صحفي أورته وكالة أنباء فلسطين /وفا/ اليوم الثلاثاء- أن الحالة الجديدة هي لسيدة في أربعينية العمر، ولم تخالط أحدا، وهي الآن قيد الحجر الصحي.

وأشار ملحم إلى أن الطواقم الطبية أخذت عينة من مواطن من كفر عقب يشتبه بإصابته بفيروس كورونا، وهو من المخالطين، ولم تظهر نتيجة الفحص حتى اللحظة.

وأوضح أن 270 طالبا فلسطينيا من أراضي الـ1948 سيصلون اليوم إلى مطار طبريا قادمين من إيطاليا، بينهم 7 طلاب من الضفة، وأنه جرى التنسيق مع الجانب الإسرائيلي لإرسال سيارة إسعاف خاصة لنقلهم إلى مراكز الحجر الصحي في فندق الجراند بارك برام الله.