اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 مارس 2020 12:43 م
خالد صلاح
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فلسطين : ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 60 حالة

الثلاثاء، 24 مارس 2020 12:23 م
فلسطين : ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 60 حالة حجر صحى فى رام الله
أ ش أ

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أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، أنه تم تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لمواطنة من رام الله قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، ما يرفع عدد الإصابات إلى 60، فيما تماثلت 16 منها للشفاء.
 
وأضاف ملحم -في مؤتمر صحفي أورته وكالة أنباء فلسطين ، اليوم، الثلاثاء، أن الحالة الجديدة هي لسيدة في أربعينية العمر، ولم تخالط أحدا، وهي الآن قيد الحجر الصحي.
 
وأشار ملحم إلى أن الطواقم الطبية أخذت عينة من مواطن من كفر عقب يشتبه بإصابته بفيروس كورونا، وهو من المخالطين، ولم تظهر نتيجة الفحص حتى اللحظة.
 
وأوضح أن 270 طالبا فلسطينيا من أراضي الـ1948 سيصلون اليوم إلى مطار طبريا قادمين من إيطاليا، بينهم 7 طلاب من الضفة، وأنه جرى التنسيق مع الجانب الإسرائيلي لإرسال سيارة إسعاف خاصة لنقلهم إلى مراكز الحجر الصحي في فندق الجراند بارك برام الله.
 
وقالت بورصة فلسطين، اليوم الأحد، إنها ستغلق حتى إشعار آخر لحماية العاملين بها ومنع تقلبات السوق فى ظل تفشى فيروس كورونا.
 
وتقع بورصة فلسطين فى الضفة الغربية المحتلة حيث سجلت السلطات 59 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.
 
وهناك 48 شركة مدرجة بالبورصة بإجمالي قيمة سوقية يبلغ نحو 3.8 مليار دولار.

 


فلسطين

فيروس كورونا

صحة

الحكومة الفلسطينية

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