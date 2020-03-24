اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 مارس 2020 12:53 م
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فض سوق الثلاثاء بقرية الدير فسى طوخ بالقليوة لمواجهة فيروس كورونا (صور)

الثلاثاء، 24 مارس 2020 12:01 م
فض سوق الثلاثاء بقرية الدير فسى طوخ بالقليوة لمواجهة فيروس كورونا (صور) حملة لفض سوق شعبي بقرية الدير في طوخ
القليوبية إبراهيم سالم

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شنت الأجهزة التنفيذية بمدينة طوخ بالقليوبية، بقيادة محمد خيري رئيس مدينة طوخ، حملة مكبرة لفض سوق قرية الدير التابعة للمركز والمدينة بناءا على تكليفات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بفض جميع الأسواق والسويقات الأسبوعية فى إطار تنفيذ قرار منع الاسواق مؤقتا كأحد الإجراءات الاحترازية لمقاومة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بالتنسيق مع الشرطة بالمحافظة.

فيما اتخذت محافظة القليوبية عددا من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، فقد عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا لبحث ومتابعة الإجراءات التي تتخذها جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ووجه المحافظ، خلال الاجتماع، إلى ضرورة استمرار التعقيم والتطهير الكامل لكل أرجاء القليوبية والمنشآت والمؤسسات والشوارع بالمحافظة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد مع ضرورة المتابعة اليومية من جميع الجهات المختصة لإدارة الأزمة بصورة جيدة واتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالتعاون والتكاتف المستمر بين مديرية الصحة وإدارة الجامعة والتضامن الاجتماعي والهلال الأحمر والطب البيطري والشباب والرياضة.

كما وجه "الهجان"، إلى ضرورة تفعيل الاستعانة برجال ومعدات الحماية للقيام بعمليات التعقيم والتطهير المستمرة لجميع المنشآت ومجالس المدن والوحدات المحلية ومراكز الشباب والرياضة بالمحافظة، وذلك بالتنسيق مع مديريتي الصحة والطب البيطري، وأن يتم ذلك بشكل دوري يومياً لتقليل مصادر العدوى ومنع انتشار الفيروس، إلى جانب تفعيل دور الرائدات الريفيات والشباب المتطوعين من طلاب الجامعات والمجتمع المدني لتوعية المواطنين لمجابهة الفيروس، ووضع خطة للمرور على القرى والأماكن ذات الكثافة السكانية لدعم جهود الدولة ووزارة الصحة في مواجهة انتشار هذا الفيروس المستجد.

حملة لفض سوق الثلاثاء بالدير

حملة لفض سوق الثلاثاء بالدير

 

خيري يقود فض سوق الثلاثاء بطوخ
خيري يقود فض سوق الثلاثاء بطوخ

 

فض سوق الثلاثاء بقرية الدير
فض سوق الثلاثاء بقرية الدير

 

فض سوق الدير بطوخ
فض سوق الدير بطوخ

 


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