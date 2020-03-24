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فرق مكافحة ناقلات الأمراض بالشرقية تواصل تطهير المنشآت

الثلاثاء، 24 مارس 2020 10:54 ص
فرق مكافحة ناقلات الأمراض بالشرقية تواصل تطهير المنشآت تطهير المنشأت بالشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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قامت فرق إدارة مكافحة ناقلات الأمراض بمديرية الصحة بالشرقية ، بتطهير جميع المنشآت الصحية بالمحافظة ، بمختلف أنواعها من المستشفيات ، والمراكز الطبية ، والوحدات الصحية ، ومحطات السكك الحديدية ، ومواقف السيارات ، وغيرها ، حيث تم تطهير جميع الأسطح ، والمكاتب الإدارية ، بالمنشآت الصحية ، وأماكن التجمعات ، والحمامات ، وتم الرش بالكلور بالنسب المحددة طبقاً لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية .

وفى سياق متصل قامت الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة بالمديرية ، بتكثيف برنامج المقاومة ، لمكافحة يرقات الذباب والذباب البالغ على تجمعات القمامة بمواتير الرش الأرضية ، والرشاشات الظهرية لمكافحة الحشرات الزاحفة بدور العبادة ، ودورات المياه العمومية ، ومقالب القمامة العمومية ، وتجمعاتها ، ومحلات بيع الأسماك ، وتنظيف الطيور ، والمجازر ، والقيام بأعمال الترصد الحشرى لليرقات بالتجمعات المائية ، والمكافحة بمواتير الرش ، والإلتزام بالتعليمات فى المقاومة الصباحية والمسائية فى جميع مراكز ومدن المحافظة .

وأوضح الدكتور هشام مسعود وكيل الوزارة بأن هذه الإجراءات الإحترازية تأتى ضمن خطة الدولة الوقائية فى ظل الظروف الراهنة ، للحفاظ على المواطنين ، لتجنب إنتشار العدوى من الفيروسات ، وخاصة فيروس كورونا المستجد ، مقدماً الشكر لجميع العاملين على هذا المجهود المبذول حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين بالمحافظة .

و يشار ان محافظة الشرقية، شددت على أهمية الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، مؤكدا على وكيلى وزارتى ( الصحة- الزراعة) بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد الازهرية ودور العبادة والمديريات الخدمية و المنشأت الحكومية التابعة لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نظاق المحافظة حفاظا على صحه وسلامة المواطنين .

كما نفذ رؤساء المدن و المراكز بالشرقية ، بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز و قوات الشرطة بشن حملات مكثفة على السناتر وأماكن الدروس الخصوصية والحضانات بجميع انحاء المحافظة ، فتم تشميع حضانات ومراكز وسنتر الدروس الخصوصية وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات وعدم مخالفتها، .

 

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تطهير المنشأت بالشرقية

 

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تطهير المنشأت بالشرقية
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تطهير المنشأت بالشرقية

 

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تطهير المنشأت بالشرقية
 

 

 


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