غلق 914 سنتر تعليمى وحضانة و687 كافية وصالة جيم فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

نفذت الأجهزة التنفيذية بالشرقية، بالتنسيق مع قوات الأمن، حملات مكبرة على المقاهى والكافتريات ومراكز الدروس والحضانات والصالات الرياضية ومراكز وأندية الشباب وقاعات الأفراح والسويقات العشوائية للحد من التجمعات بأعداد كبيرة لمنع انتشار فيروس كورونا حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وأسفرت تلك الحملات عن تنفيذ قرارات غلق 349 كافية وقهوة ومصادرة 1265 شيشة وتشميع 734 سنتر للدروس و180 حضانة و70 قاعة أفراح و110 صالات رياضية وفض 158 سويقة عشوائية منذ بدء تنفيذ الإجراءات لمجابهة فيروس (كورونا) بنطاق المحافظة.

وذلك تنفيذ لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بوقف جميع الأنشطة الرياضية بالنوادي والصالات الرياضية ومراكز الشباب والساحات الشعبية ومنع أي تجمعات بتلك الأماكن أو أنشطة تتعلق بالجمعيات الاهلية، و غلق دور المناسبات وقاعات الأفراح ومنع إقامة الحفلات والفاعليات التي تضم تجمعات للمواطنين بالإضافة الى منع تنظيم وإقامة الأسواق الأسبوعية وأسواق الماشية وتجمعات الأسواق الشعبية والباعة الجائلين حتي نهاية الشهر الجارى.

وفي حالة المخالفة وعدم الالتزام بالتعليمات يتم غلق المحال فورا وقطع المرافق عنها من (مياه – كهرباء – غاز) والتحفظ علي الأدوات المضبوطة ومصادرتها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

وناشد محافظ الشرقية المواطنين بالابتعاد عن الأماكن المزدحمة وعدم التواجد بها، مثل الكافيهات والقهاوى والمطاعم والـ"سيبرات" والصالات الرياضية والسويقات والمراكز التجارية والمولات الموجودة بأنحاء المحافظة حرصا علي سلامتهم والحد من انتشار الامراض الفيروسية والمعدية.

ودعا المجتمع المدني و الشباب بضرورة تشكيل فرق توعية للمواطنين بالقري بخطورة المرض و بطرق التطهير و الالتزام بالتعليمات ، مؤكد محافظ الشرقية أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى للسيطرة على فيروس كورونا و الحد من انتشاره مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت عدداً من الإجراءات الاحترازية والوقائية في هذا الصدد للحفاظ على صحة و سلامة المواطنين، مؤكداً على ضرورة التنسيق و التكامل بين مستشفيات جامعة الزقازيق ومديرية الصحة لتشكيل فرق طبية لمتابعة الحالات الصحية للمواطنين المخالطين للحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا و ذلك تفعيلاً لإجراءات الترصد و التقصي التي تتخذها مديرية الشئون الصحية للحد من انتشار العدوى.