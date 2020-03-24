اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 مارس 2020 11:17 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

غلق 914 سنتر تعليمى وحضانة و687 كافية وصالة جيم فى الشرقية

الثلاثاء، 24 مارس 2020 10:58 ص
غلق 914 سنتر تعليمى وحضانة و687 كافية وصالة جيم فى الشرقية غلق مقهى-أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نفذت الأجهزة التنفيذية بالشرقية، بالتنسيق مع قوات الأمن، حملات مكبرة على المقاهى والكافتريات ومراكز الدروس والحضانات والصالات الرياضية ومراكز وأندية الشباب وقاعات الأفراح والسويقات العشوائية للحد من التجمعات بأعداد كبيرة لمنع انتشار فيروس كورونا حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وأسفرت تلك الحملات عن تنفيذ قرارات غلق 349 كافية وقهوة ومصادرة 1265 شيشة وتشميع 734 سنتر  للدروس و180 حضانة و70 قاعة أفراح و110 صالات رياضية وفض 158 سويقة عشوائية منذ بدء تنفيذ الإجراءات لمجابهة فيروس (كورونا) بنطاق المحافظة.

وذلك تنفيذ لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بوقف جميع الأنشطة الرياضية بالنوادي والصالات الرياضية ومراكز الشباب والساحات الشعبية ومنع أي تجمعات بتلك الأماكن أو أنشطة تتعلق بالجمعيات الاهلية، و غلق دور المناسبات وقاعات الأفراح ومنع إقامة الحفلات والفاعليات التي تضم تجمعات للمواطنين بالإضافة الى منع تنظيم وإقامة الأسواق الأسبوعية وأسواق الماشية وتجمعات الأسواق الشعبية والباعة الجائلين حتي نهاية الشهر الجارى.

وفي حالة المخالفة وعدم الالتزام بالتعليمات يتم غلق المحال فورا وقطع المرافق عنها من (مياه – كهرباء – غاز) والتحفظ علي الأدوات المضبوطة ومصادرتها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

وناشد محافظ الشرقية المواطنين بالابتعاد عن الأماكن المزدحمة وعدم التواجد بها، مثل الكافيهات والقهاوى والمطاعم والـ"سيبرات" والصالات الرياضية  والسويقات والمراكز التجارية والمولات الموجودة بأنحاء المحافظة  حرصا علي سلامتهم والحد من انتشار الامراض الفيروسية والمعدية.

ودعا المجتمع المدني و الشباب بضرورة تشكيل فرق توعية للمواطنين بالقري  بخطورة  المرض و بطرق التطهير و الالتزام بالتعليمات  ، مؤكد  محافظ الشرقية أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى للسيطرة على فيروس كورونا و الحد من انتشاره مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت عدداً من الإجراءات الاحترازية والوقائية في هذا الصدد للحفاظ على صحة و سلامة المواطنين، مؤكداً على ضرورة التنسيق و التكامل بين مستشفيات جامعة الزقازيق ومديرية الصحة لتشكيل فرق طبية لمتابعة الحالات الصحية للمواطنين المخالطين للحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا و ذلك تفعيلاً لإجراءات الترصد و التقصي التي تتخذها مديرية الشئون الصحية للحد من انتشار العدوى.


الشرقية

اخبار الشرقية

كورنا

صحة الشرقية

اخبار مصر

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
روبوتات ديلفرى وتطبيقات ذكية.. تقنيات لجأ إليها العالم لمواجهة كورونا "فيديو"

روبوتات ديلفرى وتطبيقات ذكية.. تقنيات لجأ إليها العالم لمواجهة كورونا "فيديو"

مؤتمر صحفى هام ظهر اليوم لرئيس الوزراء وقرارات حكومية مرتقبة لمواجهة كورونا

مؤتمر صحفى هام ظهر اليوم لرئيس الوزراء وقرارات حكومية مرتقبة لمواجهة كورونا

الداخلية تلاحق المقاهى والمراكز التعليمية ومحال المنظفات مجهولة المصدر

الداخلية تلاحق المقاهى والمراكز التعليمية ومحال المنظفات مجهولة المصدر

أستاذ فقه بالأزهر: حظر التجوال كان موجودا أيام النبى محمد

أستاذ فقه بالأزهر: حظر التجوال كان موجودا أيام النبى محمد

تفاصيل خطة وزارة النقل للكارت الموحد لاستقلال وسائل المواصلات العامة

تفاصيل خطة وزارة النقل للكارت الموحد لاستقلال وسائل المواصلات العامة

المرور: غرف متابعة لحركة السيارات بالطرق السريعة بعد تحذيرات الأرصاد

المرور: غرف متابعة لحركة السيارات بالطرق السريعة بعد تحذيرات الأرصاد

إزاى تشترى شهادات بفائدة 15%؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

إزاى تشترى شهادات بفائدة 15%؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

اليوم.. دار الافتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1441 هجريا

اليوم.. دار الافتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1441 هجريا

مطالب برلمانية بفرض غرامات على المخالفين للتدابير الاحترازية لـمواجهة كورونا

مطالب برلمانية بفرض غرامات على المخالفين للتدابير الاحترازية لـمواجهة كورونا

كيف تستغل الإخوان "السوشيال ميديا" كأداة لشن حروب الجيل الرابع ضد مصر؟

كيف تستغل الإخوان "السوشيال ميديا" كأداة لشن حروب الجيل الرابع ضد مصر؟

أهم المعلومات عن أبحاث جامعة القاهرة الخاصة بأدوية علاج كورونا

أهم المعلومات عن أبحاث جامعة القاهرة الخاصة بأدوية علاج كورونا

ارتفاع صادرات البطاطس لـ272 ألف طن وانفراج بالأسواق العالمية لاستقبال الشحنات

ارتفاع صادرات البطاطس لـ272 ألف طن وانفراج بالأسواق العالمية لاستقبال الشحنات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة