اليوم السابع
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غادة والى تشكر النمسا على اجراءات مكافحة كورونا وتصفها بالقوية

الثلاثاء، 24 مارس 2020 04:23 م
غادة والى تشكر النمسا على اجراءات مكافحة كورونا وتصفها بالقوية الدكتور غادة والى
ريهام عبد الله

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وجهت الدكتورة غادة والى، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، بفيينا الشكر للسلطات فى  النمسا، لجهودها واجراءاتها القوية فى مكافحة فيروس كورونا المستجد القاتل "كوفيد 19".

وقالت غادة والى فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر، :"ممتنة لمضيفينا النمسا، وفيينا، لاجراءتها القوية فى مواجهة ومكافحة وإيقاف فيروس "كوفيد 19"، وحماية الجميع خاصة الفئات الأكثر ضعفا والمعرضة اكثر للإصابة، منبهرة بالمواقف المسئولة والتضامن الهائل من الجميع، أسرة مكتب الأمم المتحدة محظوظة، لكونها جزءا من مجتمعكم".

غادة والى
غادة والى

 

وكانت الدكتورة غادة والى، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة ورئيس مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات، قد أعادت نشر تغريده للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس على حسابه بتويتر يطالب فيها بالعمل على جانب الصحة العقلية لدى سكان العالم وأن هذا الجانب سيكون لها أهمية بالغة في مواجهة فيروس كورونا.

وعلقت عليها  قائلة: "عندما تعطينا الحياة مائة سبب للانهيار والبكاء ، دعنا نظهر للحياة أن لدينا مليون سبب للاستمرار والابتسام. للتغلب على هذا الوباء ، نحن بحاجة لحماية صحتنا الجسدية والعقلية. ابق قويا ، ابق آمن".

 

وكانت الدكتورة غادة والى، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة ورئيس مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات، قد طالبت المنظمة الدولية بالسماح للمنظمة فى فيينا ببقاء الموظفين فى المنازل للمساعدة فى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

 

وقالت الدكتورة غادة، فى تغريده لها عبر حسابها الرسمى على تويتر: " البقاء فى المنزل للمساعدة فى احتواء فيروس كوفيد 19، فى تضامن وانسجام مع سياسة البلد المضيف". وتابعت والى، أطلب من الأمم المتحدة ومقرها فى النمسا، بقاء الموظفين والعمل من المنزل مع استثناء الموظفين المهمين، حتى نتجاوز معا هذه المحنة".

 

وكانت الدكتورة غادة والي، أصدرت تعليمات ببدء تطبيق نظام العمل من المنزل واتخاذ اجراءات للحد من السفر الى الدول الأخرى فى مهام عمل وأنشطة ميدانيه ومنع الزيارات لغير العاملين الاساسيين وأيضا منع الاجتماعات بالمقار وايقاف الفعاليات والاحتفاليات، وذلك فى إطار مواجهة فيروس كورونا واتساقا مع ما اتخذته الحكومة النمساوية من اجراءات احترازية تبدأ من يوم الاثنين بإغلاق تدريجى للمدارس بعد أن تم ايقاف الدراسة فى الجامعات.

 


غادة والى

الامم المتحدة

كورونا

كورونا نيوز

مكتب الامم المتحدة للجريمة والمخدرات

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