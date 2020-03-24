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عطر النبى يعالج كورونا.. اعتقال رجل دين إيرانى أوهم المصابين أنه من عند الرسول

الثلاثاء، 24 مارس 2020 10:19 م
عطر النبى يعالج كورونا.. اعتقال رجل دين إيرانى أوهم المصابين أنه من عند الرسول رجل الدين الإيرانى
كتب محمد تهامى زكى

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أصدرت السلطات فى إيران مذكرة اعتقال بحق رجل دين كان يزور المصابين بمرض فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ويطلب منهم استنشاق زيت معطر، يدعى أنه من عند النبى مُحمد، صلى الله عليه وسلم، وأن هذا العطر يساعد على الشفاء من الوباء.

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ووفقا لوسائل إعلام إيرانية فصدرت المذكرة بحق مرتضى كوهانسال، فى مدينة أنزلى بمحافظة جیلان المطلة على بحر قزوين، بعد انتشار تقارير عن وفاة شخص مصاب بالفيروس زاره رجل الدين قبل ثلاثة أيام، وقال المدعى العام فى أنزلى، إن المعمم تسلل إلى غرف المرضى دون إذن.

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وقبل عدة أيام، نشر مرتضى كوهانسال، وهو رجل دين وطبيب إسلامى، مقاطع فيديو عبر منصات السوشيال ميديا، تظهر تجوله فى المستشفيات ويقوم بإزالة أقنعة المرضى ويضع لهم "عطر النبى" تحت أنفهم، ويخبرهم أنهم بمجرد أن يعطسوا فسيشفون من المرض.

 

وبحسب المدعى العام فى أنزلى، صدرت مذكرة الاعتقال بالتنسيق مع المدعى العام للمحكمة الدينية الخاصة، حيث لا يمكن محاكمة رجال الدين فى إيران إلا من قبل محكمة رجال الدين الخاصة المستقلة عن القضاء فى البلاد، التى تعقد جلساتها خلف أبواب مغلقة.

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وكانت الوفيات فى إيران جراء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ارتفع إلى 1934، فيما وصل عدد الإصابات إلى 24811، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة الإيرانية.

وأضافت الوزارة في بيان أنه تم تسجيل 122 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و1762 إصابة خلال الساعات الـ 24الماضية، فيما ارتفع عدد المتعافين بعد إصابتهم بالفيروس إلى 8913.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم الاستعلام عن الحالة الصحية لـ41 مليون مواطن عن طريق خطة الغربلة بالتعاون مع قوات التعبئة.

من جهته، أعلن المتحدث باسم الجيش الايراني العميد تقي خاني انشاء مستشفيات ميدانية لمرضى كورونا لقضاء فترة النقاهة، فى أرض المعارض الدولية فى العاصمة طهران، وذلك فى ظل تسارع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) لاسيما فى العاصمة التى تشهد يوميا ارتفاع فى حالات الإصابة.

ووفقا للعميد تقى خان، تم انجاز 50 % من الإنشاء بعد 24 ساعة من صدور تعليمات المرشد الأعلى والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وغدا سيتم افتتاح مجموعة مشافى تتسع لـ 2000 سرير.


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