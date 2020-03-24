اليوم السابع
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عضو بفتوى الأزهر يدعو لتعجيل خروج الزكاة لتخفيف أعباء الفقراء الفترة الحالية

الثلاثاء، 24 مارس 2020 10:24 م
عضو بفتوى الأزهر يدعو لتعجيل خروج الزكاة لتخفيف أعباء الفقراء الفترة الحالية الشيخ صالح عبد الحميد ، عضو لجنة الفتوي بالازهر الشريف
كتب محمود العمرى

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دعا الشيخ صالح عبد الحميد، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، إلى إصدار فتوى من المؤسسات الدينية الرسمية بمصر والعالم الإسلامى للتعجيل بالزكاه مراعاة لمصلحة الفقراء والمواطنين غير القادرين في هذه الفترة بالبلاد .
 
 
وأضاف عضو لجنة الفتوي بالأزهر الشريف في تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه في ظل هذه الظروف الطارئة بسبب هذا الوباء المنتشر فقد زادت حاجه الفقراء ومن ليس لهم عمل ثابت، واتمني أن تصدر فتوي بتعجيل الزكاه مراعاة لمصلحة الفقراء، مؤكدا أنه قد ذهب أكثر أهل العلم إلى جواز تعجيلها، لاسيما إن كانت لمصلحة الفقراء حاجة عاجلة.
 
 
واستند عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، لما رواه الائمة الخمسة عن سيدنا علي رضي الله عنه أن سيدنا العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم، في تعجيل زكاته قبل أن تحل فرخص له في ذلك، وعن  سيدنا علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: "إنا قد أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام" ، لافتا أن هذه الدعوة تأتي لمساعدة المواطنين غير القادرين في ظل هذه الظروف وما تشهده البلاد من أزمة حقيقة  وهي انتشار فيروس كورونا ، فالتعجيل في خروج الزكاة ستساعد الاف من المواطنين في ظل هذه الظروف.
 
 

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