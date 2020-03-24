ضبط 35 قطعة سلاح خلال يوم واحد للحملات الأمنية بأسيوط

أسيوط – هيثم البدرى ـ ضحا صالح

تمكنت مديرية أمن أسيوط خلال الحملات الأمنية المكثفة على البؤر الإجرامية وأطراف الخصومات الثأرية وحائزى الأسلحة غير المرخصة بالاشتراك وضباط الأمن العام من ضبط 35 قطعة سلاح متنوعة خلال يوم واحد.

ويأتى ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية، وفى إطار خطة المديرية التى تهدف إلى إحكام السيطرة الأمنية من خلال مكافحة وضبط الجريمة بشتى صورها واستهداف الخصومات والنزاعات الثأرية وضبط الأسلحة النارية غير المرخصة، وكل ما من شانه الإخلال بالأمن العام.

وكانت مديرية امن أسيوط قد شنت حملات أمنية مكثفة على مراكز المحافظة لضبط الأسلحة غير المرخصة، وحائزيها تحت إشراف ضباط الأمن العام برئاسة العميد عصام غانم رئيس فرع الأمن العام بأسيوط واللواء الدكتور منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، وضباط الأمن المركزى.

وأسفرت الحملات على مراكز المحافظة المختلفة عن ضبط 35 قطعة سلاح متنوعة من بينها 10 بنادق آلية و 12 بندقية خرطوش، وتنوعت باقى الأسلحة ما بين مسدسات خرطوش، وأخرى محلية الصنع، وكميات من الذخيرة المتنوعة، وتحررت المحاضر اللازمة وجار العرض على النيابة العامة.