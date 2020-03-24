ضبط مستلزمات تطهير غير صالحة للاستهلاك و8 أطنان أعلاف مغشوشة بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

وجهت مديرية أمن سوهاج بإشراف اللواء دكتور حسن محمود مدير الأمن حملة تموينية مكبرة ترأسها العميد محمد نصحى مدير الإدارة والمقدم محمد اللبيشى وكيل الإدارة وذلك لتحقيق أقصي درجات الرقابة علي الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء علي عموم المواطنين ومحدودي الدخل.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط103 قضية تموينية منها ضبط منتصر م ه ع 62 سنة صاحب محل أدوية بيطرية ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج لحيازته وعرض مستلزمات طبيه مجهولة المصدر بدون فواتير وغير صالحة للأستهلاك الادمي وقيامه بكتابة لافته لإيهام المواطنين بوجود رش يستخدم ضد فيروس كورونا وتم ضبط "100" كجم فاركون أس وتم ضبط شعبان ا ح ه - 41 مدير مسئول محل مكة للمستلزمات الطبية ويقيم دائرة مركز أخميم لقيامه بتخزين كمية من الكمامات والجوانتي الطبي والكحول بغرض حجبها عن المواطنين لبيعها في السوق السوداء وتم ضبط "600" جوانتي طبي ، "80" كمامة مختلفة الأنواع ، "4" زجاجة كحول.

كما تم ضبط محمد ع ع ا 25 سنة مدير مسئول محل منظفات ويقيم دائرة قسم أول سوهاج لحيازته وعرض سلع مجهولة المصدر بدون فواتير وإدارة منشأه بدون ترخيص وتم ضبط "8" علبة كلور ،"62" علبة سجائر ، عدد"4" زجاجة كحول وتم ضبط عبده ع م ا 51 سنة مدير مسئول محل منظفات ويقيم بناحية أولاد عزاز دائرة مركز سوهاج لحيازته وعرض سلع مجهولة المصدر بدون فواتير وتم ضبط "8" علبة كلور ، "500" حفاضه ، 228 كيلو جرام منظف فلاش ، 3 زجاجة فنيك وتم ضبط معتز ا س ا 20 سنة صاحب محل تسالي ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج لقيامه ببيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي وتم ضبط "31" علبة سجائر.

وأستكملت الحملة أعمالها بضبط أسعد ن س 37 سنة مدير مسئول مصنع لتعبة الرده - ويقيم دائرة مركز أخميم لإدارته مصنع بدون ترخيص وحيازة سلع مجهولة المصدر وأستخدام علامات تجارية مملوكة للغير بقصد الغش والتدليس وتم ضبط "7" أطنان و"500" كيلوجرام سرسة ، طن و"575" كيلو جرام خليط زوائد ، عدد"300" شيكارة وتم ضبط أنور ع ع س 68 سنة صاحب مصنع مستحضرات طبية " الأهرام " بالمنطقة الصناعية بحي الكوثر ويقيم الظاهر القاهرة لقيامه بتخزين كمية من المطهرات بغرض حجبها عن المواطنين لبيعها في السوق السوداء وتم ضبط "1200" عبوة مطهرات " سافلو فورت " مختلفة الأحجام .

وتم ضبط ماجد ب ع ب42 سنة مدير مسئول مطعم " نيولوكيشن " ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج لحيازة وعرض سلع غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للأستهلاك الأدمي وتم ضبط "48" عبوة جبنة رومي ، صوص سيزر ، خضار سموتية ، مكرونة ، زيتون أسود ، شيش طاووق ، عجينة كرب وضبط محمد ا ع م -36 سنة صاحب محل بقالة ويقيم دائرة قسم طهطا لحيازته وعرض سلع غذائية منتهية الصلاحيه وغير صالحة للأستهلاك الأدمي وتم ضبط "34" قطعة باتيه.

وأنهت الحملة أعمالها بضبط "14" قضية أنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و" 9" قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن و" 7" قضايا غلق المخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية و" 7 " قضاياعدم أنتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز و" 3 " قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين و"3" قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز و"29 " قضية عدم الإعلان عن الأسعار و"22 " قضية عدم حمل شهادة صحية وجـــاري الاستمرار فـي القيــــام بحملات مماثلـــــه.