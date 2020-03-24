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ضبط تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع السرقة تحت تهديد السلاح بسوهاج

الثلاثاء، 24 مارس 2020 01:06 م
ضبط تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع السرقة تحت تهديد السلاح بسوهاج سرقة - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج من ضبط شخصين لهما نشاط إجرامى عقب قيامهما مع أخرين بتكوين تشكيلا عصابيا تخصص في أعمال السرقة تحت تهديد السلاح.

كان اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائب المدير لقطاع الجنوب يفيد بتلقى مركز شرطة جرجا بلاغا سائق، مقيم بدائرة المركز) بقيام أربعة أشخاص مجهولين يستقلون سيارة ربع نقل "بدون لوحات معدنية" بإعتراضه حال قيادته سيارة "ربع نقل" بطريق فرعى بدائرة المركز، وتهديده بسلاح نارى والإستيلاء منه على السيارة قيادته، وأثناء ذلك تصادف مرور (طالب، مقيم بدائرة مركز شرطة البلينا" حال إستقلاله دراجة نارية ، أطلق أحد الجناة تجاهه أعيرة نارية فأصابته وفروا هاربين.

 

بتكثيف التحريات وجمع المعلومات توصلت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام ، وبمشاركة إدارة البحث الجنائى برئاسة اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، إلى أن وراء إرتكاب الواقعة أربعة عناصر إجرامية ("لهم معلومات جنائية" جميعهم مُقيمين بدائرة مركز شرطة جهينة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الجناة بعدة أكمنة أسفرت عن ضبط إثنين منهم حال إستقلال أحدهما سيارة ربع نقل وبحوزته بندقية آلية و16 طلقة لذات العيار المستخدمتان فى إرتكاب الواقعة وإستقلال الآخر "السيارة المستولى عليها".

بمواجهتهما إعترفا تفصيلياً بإرتكاب الواقعة على النحو المٌشار إليه بالإشتراك مع المتهمين الهاربين، وأضافا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع السرقة بالإكراه وإتخاذهم من دائرة مركز شرطة جرجا والمراكز المتآخمة له مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. جارى تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين الهاربين.

 

 


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