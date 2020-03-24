اليوم السابع
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ضبط اثنين شرعا فى قتل مسن وزجته بالإسكندرية بسبب الميراث

الثلاثاء، 24 مارس 2020 12:11 م
ضبط اثنين شرعا فى قتل مسن وزجته بالإسكندرية بسبب الميراث المتهمان
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت أجهزة الأمن، فى ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بالإسكندرية، لتعديهما على مسن بالضرب بعصا خشبية وسلاح أبيض.

 

تلقى قسم شرطة أول المنتزة بمديرية أمن الإسكندرية، إشارة من إحدى المستشفيات باستقبالها أحد الأشخاص (مُسن، مقيم بدائرة القسم) مصاب بكسر عظام الجمجمة ونزيف بالمخ وجروح وكدمات متفرقة ولا يمكن استجوابه.

 

وأكدت زوجة المجنى عليه، أنه أثناء تواجدها بشقتها وحال عودة زوجها من الخارج تناهى إلى سمعها أصوات خارج باب شقتها وباستطلاعها الأمر وجدت زوجها ملقى أمام الشقة وبه إصابات، وعُثر بمكان الواقعة على قطعة سلاح أبيض "سكين".

 

أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بالإسكندرية تحديد مرتكبى الواقعة (إبن شقيق زوجة المجنى عليه- وعاطل "لهما معلومات جنائية" مقيمان بذات العقار محل الواقعة بدائرة قسم شرطة أول المنتزة).

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا تفصيلياً بإرتكاب الواقعة وقرر الأول بعقده العزم على قتل المجنى عليه وزوجته لسابقة وجود خلافات عائلية حول الميراث، وفى سبيل تنفيذ ذلك استعان بالمتهم الثانى، وقاما بإعداد سلاح أبيض "سكين" المعثور عليه بمحل الواقعة وكذا عصا خشبية "شومة".. بمواجهة المتهم الثانى بما جاء باعترافات المتهم الأول أيدها وقرر باقتصار دوره على مراقبة وتأمين محل الواقعة حال قيام المتهم الأول بتنفيذها، تم بإرشاد المتهم الأول ضبط العصا المستخدمة فى ارتكاب الواقعة ملوثة بالدماء.


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