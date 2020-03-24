ضاحى خلفان: الإمارات اتخذت إجراءات احترازية صارمة للتصدى لفيروس كورونا

ريهام عبد الله

أكد ضاحي خلفان قائد شرطة دبى السابق، أن الاقتصاد العالمى لم يتعرض إلى كارثة بحجم الكارثة التي أحدثها فيروس كورونا المستجد، قائلا:" لا شك أن الإمارات اتخذت اجراءات احترازية صارمة من أجل التصدي لفيروس كورونا بل أن بعض الاجراءات كانت قاسية مثل اغلاق المطارات وتعطيل الرحلات".

وقال خلفان فى سلسلة تغريدات عبر تويتر:"عبر التاريخ لم يتعرض الاقتصاد العالمى إلى كارثة بحجم الكارثة التى أحدثها فيروس كورونا الذى لا يرى بالعين المجردة فقط ليظهر مدى ضعف البشرية أمام التحديات التى لا ترى بالعين.. فكم أنت صغير أيها العالم أمام الأقدار التي تتعرض لها...اتق الله فقد بلغ بك الغرور مدى كبيرا".



ضاحى خلفان

وتابع:"لا شك أن الإمارات اتخذت إجراءات احترازية صارمة من أجل التصدي لفيروس كورونا بل أن بعض الإجراءات كانت قاسية مثل إغلاق المطارات وتعطيل الرحلات.. تحية لكل من يقف خلف القرارات الحازمة من أجل صحة الإنسان مواطنا ومقيما وعابرا عندما ترى اي حكومة أن الأمن الصحى للإنسان يعلو ولا يعلى عليه".

وكان الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى، قد أطلق حملة "مدينتك تناديك" للتطوع عبر تطبيق "يوم لدبي" لإتاحة المجال أمام أفراد المجتمع للمشاركة في أنشطة تطوعية كلٌ في مجال خبراته ومعارفه.

وقال حمدان بن محمد فى سلسلة تغريدات عبر تويتر :"تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الرامية إلى نشر قيم العمل التطوعي كواجب إنساني ووطني، اطلقنا حملة "مدينتك تناديك" للتطوع عبر تطبيق "يوم لدبي" لإتاحة المجال أمام أفراد المجتمع للمشاركة في أنشطة تطوعية كلٌ في مجال خبراته ومعارفه".

وتابع :"هدفنا الوقاية من الأمراض واستكمال خطط الحكومة يداً بيد لبناء مجتمع صحي وآمن، والانخراط في الحملات الصحية التوعوية المختلفة، للمساهمة في دعم الجهود الحثيثة للجهات المعنية بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد".