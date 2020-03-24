صيادلة القليوبية: تشكيل مجلس إدارة أزمات وإجراءات وقائية لسلامة الصيادلة

القليوبية - إبراهيم سالم

أعلن مجلس إدارة نقابة الصيادلة بالقليوبية أنه فى حالة انعقاد دائم لمتابعة كافة التطورات فى ظل الظروف الراهنة فى البلاد وفرض حظر التجوال، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية الصيادلة فى شتى المواقع، وكذا المساهمة والمشاركة الفاعلة مع الدولة كعادة الصيادلة والصيدليات العامة والأهلية والحكومية فى الوقوف كخط دفاع بالصفوف الأولى لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد المجلس في بيان له، أنه نظرا لظروف حظر التجوال التي فرضت على البلاد من الساعة السابعة ابتداء من الغد فقد قرر المجلس تشكيل مجلس إدارة أزمة برئاسة النقيب وعضوية مجلس النقابة ويكون فى حالة انعقاد دائم، كما أنه تم التنبيه على الصيدليات لحماية العاملين فيها من المساءلة القانونية أثناء فترة التجوال عند عودتهم لبيوتهم أثناء حظر التجوال، فعلي كل مدير صيدلية إصدار خطاب فيه بيانات كل عامل معه في الصيدلية من واقع بطاقته الشخصية علي ورق الصيدلية ومختوم من الصيدلية، ومعتمد من المدير، ليكون له مستند أنه يعمل في صيدلية تحت مسمى (عامل أو منازل أدوية) لضمان أمنهم وسلامتهم.

كما أوضح البيان أنه تم التواصل مع شركات التوزيع بشأن تأجيل مطالبة شهر مارس وجارى مخاطبة جميع الجهات الأخرى للحفاظ على اقتصاديات الصيدليات ومراعاة الظرف الذى تمر به البلاد، مشيرا إلي أنه جارى التواصل مع كافة الجهات المسؤولة لتوفير الدعم وأدوات الوقاية للصيادلة بالصيدليات خط الدفاع الأول فى الشارع وداخل المستشفيات.

فيما اتخذت محافظة القليوبية عددا من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، فقد عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا لبحث ومتابعة الإجراءات التي تتخذها جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ووجه المحافظ، خلال الاجتماع، إلى ضرورة استمرار التعقيم والتطهير الكامل لكل أرجاء القليوبية والمنشآت والمؤسسات والشوارع بالمحافظة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد مع ضرورة المتابعة اليومية من جميع الجهات المختصة لإدارة الأزمة بصورة جيدة واتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالتعاون والتكاتف المستمر بين مديرية الصحة وإدارة الجامعة والتضامن الاجتماعي والهلال الأحمر والطب البيطري والشباب والرياضة.