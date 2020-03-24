اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 مارس 2020 12:36 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ويلتقيان بعدد من المواطنين..

صور.. نائب محافظ الأقصر والسكرتير المساعد فى جولة لمتابعة غلق المحلات والمقاهى

الثلاثاء، 24 مارس 2020 12:17 ص
صور.. نائب محافظ الأقصر والسكرتير المساعد فى جولة لمتابعة غلق المحلات والمقاهى جولة قيادات الأقصر لمتابعة غلق المحلات والمقاهى
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قاد محمد عبدالقادر خيري نائب محافظ الأقصر، برفقة السكرتير المساعد للمحافظة اللواء دكتور عماد أبوالعزايم، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، منذ قليل، جولة للمرور الميداني في أنحاء مختلفة بمدينة الأقصر، وذلك في إطار متابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء بغلق المحلات والمراكز التجارية من الساعة 7 مساءً إلى الساعة 6 صباحاً، ضمن حزمة الإجراءات الإحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وفي إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

كما تابع نائب محافظ الأقصر، خلال الجولة، مدى توافر السلع الأساسية بالمتاجر المخصصة لبيع السلع الضرورية التي لا يشملها قرار الغلق، كما تأكد من توافر المهام الطبية داخل الصيدليات، وتم الإستماع خلال الجولة إلى عدد من المواطنين، ومناقشتهم حول مدى تفهمهم للإجراءات والقرارات التي إتخذت بهدف الحد من التجمعات وإنتشار فيروس كورونا بين المواطنين، حيث أعرب المواطنون عن ارتياحهم لتلك الإجراءات والتزامهم بالتعليمات التي تهدف إلى حماية صحة المواطنين.

وشملت الجولة شوارع ميدان أبوالحجاج، ومحطة السكة الحديد، وميدان صلاح الدين، والتلفزيون، وسان جوزيف، وخالد بن الوليد، والقراريش، ومنطقة شرق السكة، وسيالة بدران.

وكان قد قاد رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، مساء أمس الاثنين، حملة نظافة وتطهير تم خلالها رفع القمامة وتطهير وتعقيم جميع صناديق القمامة وتطهير أماكن تواجدها بالكامل، حيث شارك في الحملة خالد محمد حسين مدير مرافق المركز، كما شارك شباب فريق أمل أرمنت الحيط والذي تولى عملية التطهير، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة، وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتأكيد على النظافة العامة، وتنفيذ حملات تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية والخدمية وأماكن التجمعات بمدينة الأقصر لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

1 نائب محافظ الأقصر والسكرتير المساعد للمحافظة فى جولة
نائب محافظ الأقصر والسكرتير المساعد للمحافظة فى جولة
2 نائب المحافظ يلتقى بعدد من المواطنين خلال الجولة
 نائب المحافظ يلتقى بعدد من المواطنين خلال الجولة
3 متابعة العمل بالمخابز خلال جولة الاقصر
 متابعة العمل بالمخابز خلال جولة الاقصر
4 قيادات الاقصر يتابعون غلق المحلات والمقاهى
قيادات الاقصر يتابعون غلق المحلات والمقاهى
5 جولة قيادات الاقصر على المحلات
 جولة قيادات الاقصر على المحلات

الاقصر

غلق المقاهى والمحلات بالاقصر

مكافحة فيروس كورونا

اخبار الاقصر

جولات نائب محافظ الاقصر

فيروس كورونا

قرار غلق المقاهى

غلق محلات الاقصر

رئاسة الوزراء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. مياه الأقصر تطلق حملة لنشر الإرشادات الصحية لمواجهة "كورونا"

الإثنين، 23 مارس 2020 10:39 م

صور.. بدء أعمال تعقيم وتطهير قصور ثقافة الأقصر والمكاتب الإدارية لمكافحة كورونا

الإثنين، 23 مارس 2020 10:35 م

صور.. تعقيم وتطهير صناديق القمامة بالأقصر لمكافحة فيروس كورونا

الإثنين، 23 مارس 2020 10:23 م

صور.. تموين الأقصر تعلن ضبط وتحرير 16 مخالفة فى حملات بالمخابز والأسواق

الإثنين، 23 مارس 2020 10:17 م

مستشفى الحجر الصحى بإسنا تعلن خروج 13 متعافيا من كورونا

الإثنين، 23 مارس 2020 03:46 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نقيب الصحفيين يعلن غلق مقر النقابة ويصدر حزمة قرارات لمواجهة كورونا

نقيب الصحفيين يعلن غلق مقر النقابة ويصدر حزمة قرارات لمواجهة كورونا

كيف ترسل شكوتك لمحافظة القاهرة بعد غلق مراكز خدمة المواطنين بسبب كورونا

كيف ترسل شكوتك لمحافظة القاهرة بعد غلق مراكز خدمة المواطنين بسبب كورونا

ننشر قائمة أسعار 131 سلعة فى 93 منفذ للزراعة بتخفيضات تصل لـ25%

ننشر قائمة أسعار 131 سلعة فى 93 منفذ للزراعة بتخفيضات تصل لـ25%

البنك التجارى الدولى يدعم 10 آلاف أسرة فى "عمل الخير".. ويتحدى ياسين منصور

البنك التجارى الدولى يدعم 10 آلاف أسرة فى "عمل الخير".. ويتحدى ياسين منصور

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 23-3-2020 وعيار 24 بـ 180.84 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 23-3-2020 وعيار 24 بـ 180.84 ريال سعودى

موعد صرف المرتبات.. وإزاى البنوك تحميك من الكورونا.. مع أحمد يعقوب

موعد صرف المرتبات.. وإزاى البنوك تحميك من الكورونا.. مع أحمد يعقوب

المالية: تكلفة صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات 35 مليار جنيه

المالية: تكلفة صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات 35 مليار جنيه

فيديو.. ميركل تتألم من كورونا ماذا قالت؟

فيديو.. ميركل تتألم من كورونا ماذا قالت؟

فيديو.. الخطوات الصحيحة لارتداء الكمامة والجوانتى للوقاية من كورونا

فيديو.. الخطوات الصحيحة لارتداء الكمامة والجوانتى للوقاية من كورونا

دعاء الرئيس لمصر بحفظ أهلها من وباء كورونا.. فيديو

دعاء الرئيس لمصر بحفظ أهلها من وباء كورونا.. فيديو

مصلحة الضرائب: مد فترة تقديم الاقرارات الضريبية للممولين حتى 16 أبريل

مصلحة الضرائب: مد فترة تقديم الاقرارات الضريبية للممولين حتى 16 أبريل

البنك الأهلى: 4.5 مليار جنيه حصيلة بيع الشهادات بفائدة 15% فى اليوم الأول

البنك الأهلى: 4.5 مليار جنيه حصيلة بيع الشهادات بفائدة 15% فى اليوم الأول

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة