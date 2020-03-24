صور.. نائب محافظ الأقصر والسكرتير المساعد فى جولة لمتابعة غلق المحلات والمقاهى

الأقصر – أحمد مرعى

قاد محمد عبدالقادر خيري نائب محافظ الأقصر، برفقة السكرتير المساعد للمحافظة اللواء دكتور عماد أبوالعزايم، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، منذ قليل، جولة للمرور الميداني في أنحاء مختلفة بمدينة الأقصر، وذلك في إطار متابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء بغلق المحلات والمراكز التجارية من الساعة 7 مساءً إلى الساعة 6 صباحاً، ضمن حزمة الإجراءات الإحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وفي إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

كما تابع نائب محافظ الأقصر، خلال الجولة، مدى توافر السلع الأساسية بالمتاجر المخصصة لبيع السلع الضرورية التي لا يشملها قرار الغلق، كما تأكد من توافر المهام الطبية داخل الصيدليات، وتم الإستماع خلال الجولة إلى عدد من المواطنين، ومناقشتهم حول مدى تفهمهم للإجراءات والقرارات التي إتخذت بهدف الحد من التجمعات وإنتشار فيروس كورونا بين المواطنين، حيث أعرب المواطنون عن ارتياحهم لتلك الإجراءات والتزامهم بالتعليمات التي تهدف إلى حماية صحة المواطنين.

وشملت الجولة شوارع ميدان أبوالحجاج، ومحطة السكة الحديد، وميدان صلاح الدين، والتلفزيون، وسان جوزيف، وخالد بن الوليد، والقراريش، ومنطقة شرق السكة، وسيالة بدران.

وكان قد قاد رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، مساء أمس الاثنين، حملة نظافة وتطهير تم خلالها رفع القمامة وتطهير وتعقيم جميع صناديق القمامة وتطهير أماكن تواجدها بالكامل، حيث شارك في الحملة خالد محمد حسين مدير مرافق المركز، كما شارك شباب فريق أمل أرمنت الحيط والذي تولى عملية التطهير، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة، وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتأكيد على النظافة العامة، وتنفيذ حملات تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية والخدمية وأماكن التجمعات بمدينة الأقصر لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".



نائب محافظ الأقصر والسكرتير المساعد للمحافظة فى جولة



نائب المحافظ يلتقى بعدد من المواطنين خلال الجولة



متابعة العمل بالمخابز خلال جولة الاقصر



قيادات الاقصر يتابعون غلق المحلات والمقاهى