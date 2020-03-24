صور.. مستشفى إسنا للعزل تستقبل مساعدات غذائية من لجنة تسويق السياحة الثقافية

الأقصر – أحمد مرعى

استقبل محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، كمية من المساعدات الغذائية المقدمة من لجنة تسويق السياحة الثقافية بقيادة الخبير السياحي محمد عثمان، وذلك كضيافه منه ودعماً لمستشفى العزل بمركز إسنا والطاقم الطبي، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بالتعاون مع رجال المجتمع المدنى لتقديم الدعم لطاقم مستشفى إسنا الجديدة والنزلاء داخل المستشفى، وفي ظل ترابط المجتمع المدني وقطاع السياحة لدعم المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حتى التعافى تماماً والشفاء.

ومن جانبه، وجه محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، ورجال وزارة الصحة من الفرق الطبية وفرق التمريض والعاملين وأفراد الأمن والخدمات داخل مستشفى إسنا التخصصى، الشكر لرجال لجنة تسويق السياحة الثقافية لدورهم الكبير فى دعم المصابين داخل المستشفى في مسيرتهم العلاجية من الفيروس.

وكانت قد أعلنت مستشفى إسنا التخصصي التى خصصتها الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان لتصبح أول مستشفى للحجر الصحى وعزل مصابي فيروس كورونا "كوفيد – 19" بجنوب الصعيد، عن خروج 13 حالة جديدة عقب تعافيهم تماماً من الفيروس وشفاؤهم بعد ظهور تحاليلهم سلبية مؤخراً، وهم من المصريين والجنسيات المختلفة عقب اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لخدمتهم وتوفير الدعم اللازم لهم بعد التعافى من كورونا، وأكدت المستشفى التخصصى بإسنا المخصصة للحجر الصحى، أنه تم رسمياً خروج 13 شخصا من المصابين بفيروس كورونا بعد تماثلهم للشفاء وتحول النتائج من الإيجابية إلى السلبية، والتى تعتبر أول دفعة سلبية تخرج من الحجر الصحي بإسنا، إثر إصابتهم بفيروس كورونا والبالغ عددهم 13 شخصا من جنسيات عدة.

ومن المقرر أن يتم توفير طواقم طبية جديدة داخل المستشفى عقب النجاح والمجهود الشاق للأطباء والتمريض داخل المستشفى على مدار الفترة الماضية، وذلك للتخفيف عنهم خلال مسيرة مكافحة المرض والتعامل مع حالات المرضى من مختلف الجنسيات حول العالم والمصريين المخالطين للحالات المصابة بعد إيجابية تحاليلهم.



رئيس مدينة اسنا خلال تسليم الغذاء للمستشفى



قيادات المستشفى خلا استقبال المساعدات الغذائية للمصابين