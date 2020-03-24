صور.. مدير أمن الأقصر وسكرتير المحافظة يتابعان غلق 460 محل ومقهى وضبط 15 مخالفة للقرار

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، مساء اليوم الثلاثاء، حملاتها المكبرة على المحلات التجارية والمقاهي بمدينة الأقصر، في إطار متابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء بغلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية من الساعة 7 مساءً إلى الساعة 6 صباحاً، ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وفي إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بهدف متابعة الإلتزام بالقرار.

وشارك في الحملة كل من سكرتير عام محافظة الأقصر اللواء أشرف موافي، ومدير أمن الأقصر اللواء أيمن راضي، ومساعد مدير الأمن اللواء أشرف منير، ورئيس مدينة الأقصر العميد أيمن الشريف، والمقدم خالد الغول وكيل الإدارة العامة لشرطة المرافق بالأقصر، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، حيث قامت الحملة بالمرور على أكثر من 460 محلا تجاريا ومقهى وكافتيريا، وتم ضبط 15 حالة مخالفة للقرار.

كما واصل رؤساء مراكز ومدن البياضية والزينية والطود والقرنة وإسنا وأرمنت التابعين لمحافظة الأقصر، بالتنسيق مع قوات الأمن وغرفة عمليات المحافظة، شن حملات مكبرة على المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمحال التجارية بنطاق كل مدينة لمتابعة تنفيذ قرار الغلق خلال الفترة المحددة للحد من التجمعات وإنتشار فيروس كورونا بين المواطنين.

وكان قد واصل رجال مدينة الأقصر، اليوم الثلاثاء، من أعمال تطهير الشوارع المختلفة حيث قاد رئيس حي شرق مدينة الأقصر أعمال رش شوارع السواقي بالمطهر بداية من كنيسة ماري جرجس حتي ميدان صليب بجميع تفرعاته وميدان "جي جي" بتفرعاته، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة، وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتأكيد على النظافة العامة، وتنفيذ حملات تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية والخدمية وأماكن التجمعات بمدينة الأقصر لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".



مدير أمن الأقصر وسكرتير المحافظة يتابعان غلق 460 محل ومقهى



جولات لمتابعة غلق المقاهى بالاقصر



جانب من متابعة غلق المقاهى والمحلات بالأقصر