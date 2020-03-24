صور.. محافظ كفر الشيخ: توزيع 8 أطنان كلور للتطهير للوقاية من كورونا

كفر الشيخ – محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، أعمال إنشاء طريق كفر الشيخ دسوق المزدوج، مؤكداً أنه تم الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى بطول 10كم بنسبة تنفيذ بلغت 41.1٪، بتكلفة تبلغ مليار و26 مليون جنيه بالتنسيق مع هيئة الطرق، مشيرًا إلى أنه يتم تنفيذ الطريق على 3 مراحل بـ 3 قطاعات، بالإضافة إلي إنشاء الأنفاق والكباري السطحية.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن طريق كفر الشيخ دسوق المزدوج يُعد محوراً رئيسيًا موازيًا للطريق الدولي الساحلي، ضمن الشبكة القومية للطرق التي تقوم الدولة بتنفيذها على أرض محافظة كفر الشيخ، لربط محاور التنمية ومراكز المحافظة المختلفة، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لافتاً إلى أنه أهم مشروعات البنية الأساسية لربط طرق محافظة كفر الشيخ بالمحافظات المجاورة وطريق كفر الشيخ طنطا، وكفر الشيخ المحلة، وكفر الشيخ البرلس، وكفر الشيخ دمنهور.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تم توزيع 8 طن كلور على قرى ومراكز ومدن المحافظة، لاستخدامها في أعمال الرش والتطهير التي تقوم بها أجهزة المحافظة على مستوى المراكز والمدن والقرى للمنشآت الحكومية، والمساجد والشوارع، والميادين العامة ومواقف السيارات، وكافة مناطق تواجد المواطنين،بالتنسيق مع مديرية الصحة ومجالس المدن ومديرية الري والطب البيطري، لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المحافظ ،يتم تنفيذ أعمال الرش والتطهير طبقًا لتعليمات الإدارة العامة لمكافحة العدوى بوزارة الصحة والسكان كالتالي؛ يتم التطهير بالكلور المخفف بتركيز 5% وذلك بمعدل 100 سم كلور لكل 1 لتر ماء، ويتم الرش كل 5 ساعات للأماكن ذات التردد المتوسط، وكل 3 ساعات للأماكن ذات التردد المرتفع، ويقوم فريق المتواطنة بعمل ورشة عمل للعاملين بالأماكن التي يقوم برشها، لتدريبهم وتوعيتهم بآلية المكافحة واعطائهم النصائح العامة لتجنب انتشار العدوي.

وعلى جانب أخر تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الإجراءات المُتخذة بمستشفى قلين المركزي، في إطار رفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة والحفاظ على الصحة العامة المواطنين، حيث أشرفَ رئيس مركز ومدينة قلين، على سلامة، علي نقل العيادات الخارجية من الشقة المؤجرة إلي مبني وحدة الغسيل الكلوي داخل مستشفى قلين المركزي، منعًا لتكدس المرضي بها، لتوفير خدمة صحية متكاملة لأهالي قلين.

يذكر أن؛ مستشفى قلين المركزي على مساحة 14 ألف متر مسطح، شاملة المعدات والأجهزة الطبية لتقديم خدمة طبية متميزة لأهالي قلين والقرى التابعة لها، وتتضمن العديد من الأقسام من بينها " الاستقبال، والصيدلية، ووحدة الغسيل الكلوي التي تضم 34 ماكينة غسيل كلوى، وحضانات الأطفال، والعمليات.



الطريق



توزيع 8 أطنان كلور للتطهير والتعقيم للوقاية من كورونا



الطريق



توزيع 8 أطنان كلور للتطهير والتعقيم للوقاية من كورونا



توزيع 8 أطنان كلور للتطهير والتعقيم للوقاية من كورونا



توزيع 8 أطنان كلور للتطهير والتعقيم للوقاية من كورونا