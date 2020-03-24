اليوم السابع
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صور.. محافظ المنوفية: تكثيف أعمال لجان متابعة القادمين من الخارج

الثلاثاء، 24 مارس 2020 10:28 ص
صور.. محافظ المنوفية: تكثيف أعمال لجان متابعة القادمين من الخارج لجان متابعة القادمين من الخارج
المنوفية - محمود شاكر

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أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية علي تكثيف أعمال لجان متابعة القادمين من الخارج والحالات المخالطة للحالات الإيجابية واستمرار المتابعة لمدة 14 يوما من تاريخ وصولهم والتأكد من الالتزام بالمنازل دون الاختلاط بالآخرين، للتأكد من عدم إصابتهم وفي حالة ظهور أي أعراض يتم إبلاغ وزارة الصحة .

وشدد محافظ المنوفية علي رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق الكامل والتعاون مع وكيل وزارة الصحة في هذا الشأن وتوفير كافة أوجه الدعم لإنجاح عمل اللجان بالمرور علي المنازل القاطن فيها الوافدين من الخارج لحين انتهاء فترة حضانة الفيروس، وذلك في إطار خطة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا .

والجدير بالذكر سبق وأن أصدر محافظ المنوفية قرارا رقم (637) لسنة 2020 بتشكيل لجان بكل مركز ومدينة لتدعيم الفرق الطبية التابعة لمديرية الصحة لمتابعة القادمين من الخارج وذلك برئاسة مدير الإدارة الصحية وعضوية نائب رئيس المدينة وممثل من الطب الوقائي و2 من الاطباء المتخصصين وممثل من التضامن الاجتماعي وعدد من المتطوعين من العاملين بمديريات الخدمات .

وناشد محافظ المنوفية أهالى وأبناء المحافظة بضرورة الإبلاغ عن اية حالات اشتباه  للتعامل الفورى معها حفاظاً على صحة المواطنين ويتم الإبلاغ عن طريق غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة على الأرقام التالية:. ( 2222035 -  2224899 - 2239804

وكان أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بأنه تم غلق 532 مركز وسنتر تعليمى وحضانة أمس الاثنين، على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة منذ بدء الحملة بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة برئاسة اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية، واللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية، وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أى تداعيات محتملة لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد المحافظ، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، على استمرار شن الحملات التفتيشية والرقابية بنطاق المحافظة لغلق السناتر والحضانات وتلقى البلاغات الواردة لغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة عن سناتر الدروس الخصوصية والمراكز التعليمية ومحال الألعاب الإلكترونية "بلاى ستيشن" بنطاق المحافظة للتعامل الفورى معها واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم والتعامل معهم بكل حزم للحد من تجمعات الطلاب وحفاظاً على صحة أبنائنا.

 

أعمال لجان متابعة القادمين من الخارج (1)
أعمال لجان متابعة القادمين من الخارج

 

أعمال لجان متابعة القادمين من الخارج (2)
أعمال لجان متابعة القادمين من الخارج 

 

أعمال لجان متابعة القادمين من الخارج (3)
أعمال لجان متابعة القادمين من الخارج 

 

أعمال لجان متابعة القادمين من الخارج (4)
أعمال لجان متابعة القادمين من الخارج 

 

أعمال لجان متابعة القادمين من الخارج (5)
أعمال لجان متابعة القادمين من الخارج 

 

أعمال لجان متابعة القادمين من الخارج (6)
أعمال لجان متابعة القادمين من الخارج 

 

أعمال لجان متابعة القادمين من الخارج (1)
أعمال لجان متابعة القادمين من الخارج 

 


محافظ المنوفية

كورونا

القادمين من الخارج

فيروس كورونا

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