اليوم السابع
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صور.. محافظ الدقهلية: فسخ التعاقد مع بوفيه الديوان العام بسبب سوء النظافة

الثلاثاء، 24 مارس 2020 11:57 ص
صور.. محافظ الدقهلية: فسخ التعاقد مع بوفيه الديوان العام بسبب سوء النظافة محافظ الدقهلية يقرر فسخ التعاقد مع بوفيه الديوان العام بسبب سوء النظافة
الدقهلية شريف الديب

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قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، فسخ التعاقد المبرم مع بوفيه الديوان العام بسبب تدني مستوى النظافة وسوء الخدمة، على أن يتم طرحه في مزاد جديد، كما وجه المحافظ بتطوير مسجد الديوان، واستغلال مساحة السطح الفضاء المجاورة له.

جاء ذلك خلال جولة محافظ الدقهلية التفقدية بالديوان العام، صباح اليوم على عدد من إدارات الديوان العام للمحافظة، لمتابعة سير العمل على أرض الواقع، واعمال النظافة العامة الجارية وعمليات التطهير بالإدارات، يرافقه السيد هيثم الشيخ نائب المحافظ.

وتفقد محافظ الدقهلية سير العمل في تطوير عدد من الإدارات العامة بالديوان العام ورفع كفاءة وتطوير دورات المياه بكافة الإدارات، مؤكدا أن هذه الأعمال تأتي في إطار تطوير مبنى الديوان العام كله.

وأشار محافظ الدقهلية، إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الاهتمام ببناء الإنسان ورفع مستوى نظافة البيئة العامة وتحقيق رضا المواطنين والموظفين واننا بدأنا فعليا في التطبيق وتم رفع كفاءة الديوان العام لتوفير الراحة للعاملين والمواطنين .

وعلى جانب آخر، وزع هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، 600 طن من المواد المطهرة علي مراكز ومدن وأحياء المحافظة ومديريات الخدمات.

وأكد نائب المحافظ أن عمليات توزيع الكلور علي المراكز والمدن والأحياء مستمرة لحين تخطي هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها مصر وأن عمليات التطهير والتعقيم مستمرة يومياً وهناك خطة لتطهير كافة الشوارع والميادين والمنشآت الحكومية بمشاركة كافة أطياف المجتمع المدني .

وعلي هامش توزيع الكلور قام "الشيخ" بجولة تفقدية داخل محطة مياه ميت خميس بحضور المهندس خالد نصر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية تفقد خلالها مراحل التنقية لمياه الشرب والتي تشمل 7 مراحل متتالية واستمع الي شرح مفصل حول مراحل تشغيل المحطة والتي تبلغ قدرتها الاستيعابية 204 الف متر مكعب في اليوم .

 

جانب من جولة محافظ الدقهلية (1)
جانب من جولة محافظ الدقهلية 

 

جانب من جولة محافظ الدقهلية (2)
جانب من جولة محافظ الدقهلية 

 

جانب من جولة محافظ الدقهلية (3)
جانب من جولة محافظ الدقهلية 

 

جانب من جولة محافظ الدقهلية (4)
جانب من جولة محافظ الدقهلية 

 

جانب من جولة محافظ الدقهلية (5)
جانب من جولة محافظ الدقهلية 

 

جانب من جولة محافظ الدقهلية (6)
جانب من جولة محافظ الدقهلية 

 

جانب من جولة محافظ الدقهلية (7)
جانب من جولة محافظ الدقهلية 

 

جانب من جولة محافظ الدقهلية (8)
جانب من جولة محافظ الدقهلية 

 

جانب من جولة محافظ الدقهلية (9)
جانب من جولة محافظ الدقهلية 

 

جانب من جولة محافظ الدقهلية (10)
جانب من جولة محافظ الدقهلية (

 

جانب من جولة محافظ الدقهلية (11)
جانب من جولة محافظ الدقهلية (

 

جانب من جولة محافظ الدقهلية (12)
جانب من جولة محافظ الدقهلية

الدقهلية

محافظ الدقهلية

ديوان عام محافظة الدقهلية

فيروس كورونا

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