اليوم السابع
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صور.. محافظة القاهرة تمنع إقامة السوق الأسبوعى بالمرج وتفض الباعة الجائلين

الثلاثاء، 24 مارس 2020 02:10 م
صور.. محافظة القاهرة تمنع إقامة السوق الأسبوعى بالمرج وتفض الباعة الجائلين منع اقامة سوق الثلاثاء بالمرج للوقاية من كورونا
كتب سيد الخلفاوى

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نفذت أجهزة محافظة القاهرة، حملة مكبرة لمنع إقامة سوق الثلاثاء بالمرج، وذلك لمنع التجمعات للوقاية من انتشار فيروس كورونا، حيث شن حى المرج حملة كبرى صباح اليوم بشارع الترعة السلطوحية وشارع المحطة الغربى وشارع البترول لمنع إقامة السوق الأسبوعى.
 
وفى السياق واصلت أجهزة محافظة القاهرة اليوم المتابعة الميدانية بمناطق العتبة والموسكى لمنع عودة الباعة الجائلين، ومنع التجمعات كما نفذت حملة تطهير مكبرة بكل شوارع المنطقة، بالإضافة إلى استمرار حملات المرور بكافة الشوارع لتطبيق القرارات الجديدة التي تم اتخاذها للوقاية من انتشار فيروس كورونا.
 
كماواصلت أجهزة محافظة القاهرة تعقيم الدواوين العامة والمبانى الحكومية، حيث وجه اللواء خالد عبد العال بسرعة العمل على تطهير مقرات المحافظة والمناطق الأربعة والأحياء والمديريات، للوقاية من فيروس كورونا فى إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حرصاً على الصحة العامة للمواطنين.
 
كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قد اتخذ عدة إجراءات تهدف لتوفير بيئة عمل أمنة للموظفين بما يضمن سير العمل بفاعلية منها إلغاء نظام الحضور والانصراف بالبصمة الإلكترونية داخل ديوان عام المحافظة والجهات التابعة ، وتعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير وإلزام إدارات الديوان العام والأحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الالكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الالكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة.
 
وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قرر إلزام إدارات الديوان العام والاحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الإلكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الإلكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة. 
 
منع اقامة سوق الثلاثاء بالمرج للوقاية من كورونا (2)
منع اقامة سوق الثلاثاء بالمرج للوقاية من كورونا 

منع اقامة سوق الثلاثاء بالمرج للوقاية من كورونا (3)
منع اقامة سوق الثلاثاء بالمرج للوقاية من كورونا 

منع اقامة سوق الثلاثاء بالمرج للوقاية من كورونا (4)
منع اقامة سوق الثلاثاء بالمرج للوقاية من كورونا 

منع اقامة سوق الثلاثاء بالمرج للوقاية من كورونا (5)
منع اقامة سوق الثلاثاء بالمرج للوقاية من كورونا 

منع اقامة سوق الثلاثاء بالمرج للوقاية من كورونا (6)
منع اقامة سوق الثلاثاء بالمرج للوقاية من كورونا 

منع اقامة سوق الثلاثاء بالمرج للوقاية من كورونا (7)
منع اقامة سوق الثلاثاء بالمرج للوقاية من كورونا 

منع اقامة سوق الثلاثاء بالمرج للوقاية من كورونا (1)
منع اقامة سوق الثلاثاء بالمرج للوقاية من كورونا 

 


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