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صور.. محافظة الجيزة تنتهى من أعمال صيانة كوبرى الجيزة المعدنى

الثلاثاء، 24 مارس 2020 01:00 ص
صور.. محافظة الجيزة تنتهى من أعمال صيانة كوبرى الجيزة المعدنى صيانة كوبرى الجيزة المعدنى
كتب سيد الخلفاوى

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انتهت أجهزة محافظة الجيزة من تطوير كوبرى الجيزة المعدنى، بميدان الجيزة، ورصف الكوبرى بطبقة "الإيبوكسى" لتوفير الحماية الكاملة لجسم الكوبرى من التأكل، وكذلك منع الانزلاق أعلى الكوبرى.
 
وكانت المحافظة بالتعاون مع المرور، أغلقت كوبرى الجيزة المعدنى جزئيا، 4 أيام، من يوم الجمعة الماضية وحتى الإثنين حسب ما أعلنت المحافظة والإدارة العامة لمرور الجيزة، لتنفيذ أعمال صيانة تشمل رفع كفاءة طبقة ( الإيبوكسى) أعلى الكوبرى، وذلك بشكل جزئي لمدة 4 أيام .
 
كما أغلقت محافظة الجيزة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور شارع ربيع الجيزى وتقاطعه مع شارع نور المصطفى جزئياً بالاتجاهين لمدة 3 أيام لتنفيذ أعمال نقل المرافق المتعارضة مع المشروع القومى لمترو الأنفاق " الخط الرابع "، حيث واستمر الغلق بداية من الجمعة الماضية حتى الأحد الماضى، وكان العمل من الساعة 12 صباحاً وحتى 5 صباحاً طوال فترة الأعمال .
 
كانت الإدارة العامة للمرور، أعادت فتح طريق الكريمات الصحراوى، مع وجود تحويلة مرورية بالكيلو 176 تسمح بمرور السيارات في الاتجاهين، لحين إتمام الأعمال وفتح الطريق أمام حركة السيارات، وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات بالالتزام بتعلميات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.
 
وكان طريق الكريمات أغلق منذ فترة بسبب موجة الطقس السيئ التى أثرت على الطريق، ووقعت سيول أعلاه وتم الغلق حرصا على سلامة قائدى السيارات.
 
وعززت، أمس الاثنين، الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية.
 
صيانة كوبرى الجيزة المعدنى (1)
صيانة كوبرى الجيزة المعدنى 

صيانة كوبرى الجيزة المعدنى (2)
صيانة كوبرى الجيزة المعدنى 

صيانة كوبرى الجيزة المعدنى (3)
صيانة كوبرى الجيزة المعدنى 

صيانة كوبرى الجيزة المعدنى (4)
صيانة كوبرى الجيزة المعدنى 

صيانة كوبرى الجيزة المعدنى (5)
صيانة كوبرى الجيزة المعدنى 

صيانة كوبرى الجيزة المعدنى (6)
صيانة كوبرى الجيزة المعدنى 

صيانة كوبرى الجيزة المعدنى (7)
صيانة كوبرى الجيزة المعدنى 

صيانة كوبرى الجيزة المعدنى (8)
صيانة كوبرى الجيزة المعدنى 

 


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