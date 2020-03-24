صور ..فض سوق الثلاثاء وتحرير 55 محضر مخالفة وتعقيم منطقة أثار البهنسا بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

قامت الوحدة المحلية بمركز بنى مزار ، بعمليات تعقيم منطقة الجمام ومكتب الأثار الاسلامية بالبهنسا بمركز بنى مزار ، وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد.

فيما حررت الوحدة المحلية لمركز ملوي، 55 محضر لمحال تجارية، ومطاعم، لعدم التزامهم بمواعيد الغلق المقررة ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمخالفين لتلك القرارات الصادرة، تنفيذاً لتكليفات اللواء اسامة القاضي، محافظ المنيا، لمتابعة اجراءات الغلق، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا.

بينما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط شمال المنيا، بالتنسيق مع وحدة شرطة مرافق سمالوط من فض كافة التجمعات استعدادات لإقامة السوق بشارع الجمهوريه وحى شرق وشارع أبو زهران، يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا بمنع الأسواق المجمعه والتجمعات كنوع من أنواع التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكان اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، قد ناشد جميع المواطنين ، بضرورة عدم التهاون، واتخاذ كافة التدابير الاحترازية، والتعاون مع أجهزة الدولة، ومواصلة أعمال التأهب والاستعداد، وحشد الطاقات، لمواجهه فيروس كورونا، مشدداً على تكثيف حملات المتابعة والتفتيش، بجميع مراكز المحافظة، مع توعية المواطنين، وتنبيههم بشتى السبل، لضمان تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بغلق المطاعم والمقاهى والكافتيريات والكافيهات، وفض أى تجمعات.

وكان المحافظ قد أمر بتحرير المحافظ، مخالفة لأحدى الصيدليات لعدم وجود صيدلي، كما وجه بفض، حفل زفاف بأحد شوارع ماقوسة، بحى غرب المدينة، تنفيذاً لقرار حظر إقامة أى تجمعات لإقامة افراح، أو احتفالات، أو مناسبات، أو سرادق عزاء، أو اجتماعات، أو ندوات، سواء أقيمت داخل قاعة احتفالات عامة، أو خاصة، أو بالشوارع على مستوى الوحدات المحلية لمراكز، ومدن، وقرى المحافظة.

فض سوق الثلاثاء بالم

فض سوق الثلاثاء بالمنيا

فض سوق الثلاثاء بالمنيا