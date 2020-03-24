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صور .. "طهر قريتك بالشرقية" مبادرة لتوزيع 5000 كمامة على الأهالى مجانا

الثلاثاء، 24 مارس 2020 11:38 ص
صور .. "طهر قريتك بالشرقية" مبادرة لتوزيع 5000 كمامة على الأهالى مجانا مبادرة طهر بلدك بقرية شنيط الحرابوة التابعة لمركز كفر صقر
الشرقية - فتحية الديب

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أطلق عدد من أبناء قرية شنيط الحرابوة التابعة لمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية ، مبادرة بعنوان " طهر بلدك" معا لمحاربة فيروس كورونا القاتل، قاد هذه المبادرة شاهين الحرباوي، من أبناء القرية، والهدف من المبادرة هو تعقيم وتطهير منازل و شوارع القرية وتوزيع 5000 كمامة فى الأهالى وخاصة المزارعين فى الحقول.

وقال " شاهين الحرباوي" يعمل بمكتب نائب محافظ القاهرة، و من أبناء القرية، أنه حاول مشاركة أهالى قريته فى مواجهة فيروس كورونا ، وقام مع مجموعة من الأهالى والشباب بإطلاق مبادرة لتطهير القرية وتعقيمها.

وتابع: أنi قام بشراء توب كبير من القماش وتم تعقيمه جيدا وغسله بالماء الساخن، لتصنيعه كمامات وذلك بعد إستشارة طبيبة، وليس الهدف من التصنيع كمامة طبيبة بل كمامة وقائية يستخدمها الفلاح البسيط فى الحقل، وتم تصنيع ما يقرب من 5000 كمامة وتوزيعها مجانا على العديد من الأهالى وخاصة البسطاء والمزارعين، موضحا أنه هدفه ليس تصنيع كمامة طبية ولكن كمامة من القماش حفاظا على الفلاح البسيط من الأتربة أثناء عمله فى الحقل، وحتى يتمكن من غسلها جيدا بالماء الساخن والكلور وإستخدمها مرة ثانية،كوقاية له أثناء الأعمال الزراعية وخاصة مع قرب موسم حصاد القمح.

وأضاف: أن فريق المبادرة المكون من كل من " أكمل مخيمر" شيخ خفراء القرية، وحسن حسنى ومحمد علاء ومحمد الشيخ والدكتور محمد عطية، ومحمد نبيل ومحمود عطية والمهندس سعيد خاطر، وتطوع بالألات المستخدمة فى التطهير كل من سامح محمد ومتولى محمد،بتعقيم المنشأت والمنازل بالقرية بالكامل يوميا، والشوارع الرئيسية والداخلية رشها بالكلور، فضلا عن تقديم التوعية للأهالى بالقرية، مناشدا كل شاب يتمكن من عمل شيئ إيجابى لأهالى قريته لمساعدة الدولة فى مواجهة هذا الفيروس القاتل أن يبادر بذلك من أجل المكان الذى يعيش فيه.

يشار إلى أن محافظة الشرقية شددت على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، مؤكدا على وكيلى وزارتى ( الصحة- الزراعة ) بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد الأزهرية ودور العبادة والمديريات الخدمية والمنشأت الحكومية التابعة لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نطاق المحافظة حفاظا على صحه وسلامة المواطنين .

كما نفذ رؤساء المدن والمراكز بالشرقية، بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز وقوات الشرطة، بشن حملات مكثفة على السناتر وأماكن الدروس الخصوصية،الحضانات بجميع أنحاء المحافظة، فتم تشميع حضانات ومراكز وسنتر الدروس الخصوصية وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات الصادرة إليهم وعدم مخالفتها،حيث أغلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، ما يقرب من 600 حضانة ومركز للدروس الخصوصية بنطاق المحافظة ، وشدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز وقوات الشرطة بشن حملات مكثفة على جميع الحضانات ومراكز الدروس الخصوصية بجميع انحاء المحافظة ، وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات وعدم مخالفتها لتجنبهم للمساءلة القانونية.

 
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مبادرة طهر بلدك بقرية شنيط الحرابوة التابعة لمركز كفر صقر

 

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مبادرة طهر بلدك بقرية شنيط الحرابوة التابعة لمركز كفر صقر

 

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مبادرة طهر بلدك بقرية شنيط الحرابوة التابعة لمركز كفر صقر

 

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مبادرة طهر بلدك بقرية شنيط الحرابوة التابعة لمركز كفر صقر

 


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