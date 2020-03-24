صور.. حي شرق الأقصر يستكمل أعمال التطهير بالشوارع وتعقيم المركز الدولى للمؤتمرات

الأقصر – أحمد مرعى

واصل رجال مدينة الأقصر، اليوم الثلاثاء، من أعمال تطهير الشوارع المختلفة حيث قاد رئيس حي شرق مدينة الأقصر أعمال رش شوارع السواقي بالمطهر بداية من كنيسة ماري جرجس حتي ميدان صليب بجميع تفرعاته وميدان "جي جي" بتفرعاته، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة، وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتأكيد على النظافة العامة، وتنفيذ حملات تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية والخدمية وأماكن التجمعات بمدينة الأقصر لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

ويقول العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، أنه كلف جميع رؤساء الأحياء بضرورة رش كافة الشوارع والميادين وتطهيرها بالكامل لمكافحة إنتشار فيروس كورونا المستجد بين المواطنين بالشوارع، وإنطلق بالفعل رؤساء الأحياء فى إتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وفى نفس السياق بدأت محافظة الأقصر، فى إطار خطة المحافظة لتعقيم ومكافحة العدوه داخل الأماكن الحيوية الهامة والتي تتعامل مع الجماهير وبشكل مباشر، حيث إستقبل المركز الدولي للمؤتمرات جهاز مكافحة العدوي برئاسة المهندس خالد عبدالراضي وكيل مديرية الزراعة والدكتورة عفاف عبد الباسط من الهلال الأحمر، وأعضاء الحملة، حيث قاموا بأعمال تعقيم مختلف القاعات الرئيسية والصغري.

كما تم داخل قاعة المؤتمرات الكبرى بالأقصر، العمل على تطهير وتعقيم صالة كبار الزوار، ومكاتب الموظفين كحدث هو الأول من نوعه في تاريخ المركز الدولي للمؤتمرات لمكافحة إنتشار فيروس كورونا بين العاملين بالمركز من رجال محافظة الأقصر، وكافة المترددين عليه بصورة يومية.

وكانت قد تواصلت بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، أعمال التعقيم والتطهير لكافة أروقة وأرضيات وأماكن الجلوس ومراكز الزوار فى معابد الأقصر والكرنك، وذلك ضمن الخطط والإجراءات الوقائية والاحترازية لوزارة السياحة والآثار بقيادة الدكتور خالد العنانى، لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".



جانب من تعقيم ورش شوارع مدينة الاقصر