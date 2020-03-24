اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 مارس 2020 12:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. حملات لغلق المقاهى والأسواق للوقاية من فيروس كورونا بأسيوط

الثلاثاء، 24 مارس 2020 12:26 م
صور.. حملات لغلق المقاهى والأسواق للوقاية من فيروس كورونا بأسيوط جانب من الحملات
أسيوط /ضحا صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على مواصلة شن الحملات للمرور على المحال العامة والكافيتريات والمقاهي والأسواق والسويقات والصالات الرياضية "الجيم" والمطاعم للتأكد من تطبيق قرار قرارات غلق الأسواق التجارية والمحال في المواعيد المحددة طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 739 لسنة 2020 وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" مشدداً على تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ باقي الاجراءات القانونية حيالهم فضلاً عن غلق وتشميع المحلات المخالفة لافتاً إلى ضرورة التنسيق بين المحافظة والوحدات المحلية بالمراكز والقرى ومسئولي البيئة والأزمات ومديرية الأمن ومراكز الشرطة.

 

وأضاف المحافظ أنه تم شن الحملات على الأسواق والمحلات في المواعيد المحددة من الساعة 7مساءاً وحتى 6صباحاً ما عدا المخابز ومحال البقالة والصيدليات فضلاً عن حظر استعمال الشيشة حفاظًا على صحة المواطنين من خطر انتقال العدوى موضحاً أن تلك الحملات كانت بقيادة المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ للاشراف والمتابعة للحملات على حي شرق وحي غرب ومركز أسيوط ، والمهندس محمد عبدالجليل النجار السكرتير العام لمراكز الجنوب ، نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد لمراكز الشمال لافتاً إلى تخصيص وزارة الصحة والسكان أرقام 105 و 15335 للتعامل مع وتلقي البلاغات الخاصة بفيروس كورونا المستجد وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.

 

وناشد المحافظ ؛ المواطنين على الالتزام بالمنازل وعدم النزول والبقاء في المنازل قدر الإمكان إلا للضرورة ومنع التجمعات بالتنسيق بين المحافظة ومديرية أمن اسيوط والإلتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن حفاظاً على حياتهم وحياة المواطنين وتجنبا لنشر العدوى بالفيروس والحد من انتشار الفيروس وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والابتعاد عن اماكن التجمعات  مشيرًا الى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن او رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) في حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة لمواجهة أية طارئ وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها وإطلاع المواطنين على حقيقة الموقف وكيفية التعامل معه.

 

حملات غلق المحلات (5)
حملات غلق المحلات 

 

حملات غلق المحلات (6)
حملات غلق المحلات 

 

حملات غلق المحلات (7)
حملات غلق المحلات 

 

حملات غلق المحلات (9)
حملات غلق المحلات

أسيوط

كرورنا

اخبار مصر

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
دار الإفتاء: لا صحة لوجود فيروس كورونا فى القرآن وما يروج عنه خرافات

دار الإفتاء: لا صحة لوجود فيروس كورونا فى القرآن وما يروج عنه خرافات

البنك المركزى يمنح المنشآت السياحية قروضا لسداد مرتبات العاملين والموردين

البنك المركزى يمنح المنشآت السياحية قروضا لسداد مرتبات العاملين والموردين

روبوتات ديلفرى وتطبيقات ذكية.. تقنيات لجأ إليها العالم لمواجهة كورونا "فيديو"

روبوتات ديلفرى وتطبيقات ذكية.. تقنيات لجأ إليها العالم لمواجهة كورونا "فيديو"

مؤتمر صحفى هام ظهر اليوم لرئيس الوزراء وقرارات حكومية مرتقبة لمواجهة كورونا

مؤتمر صحفى هام ظهر اليوم لرئيس الوزراء وقرارات حكومية مرتقبة لمواجهة كورونا

الداخلية تلاحق المقاهى والمراكز التعليمية ومحال المنظفات مجهولة المصدر

الداخلية تلاحق المقاهى والمراكز التعليمية ومحال المنظفات مجهولة المصدر

أستاذ فقه بالأزهر: حظر التجوال كان موجودا أيام النبى محمد

أستاذ فقه بالأزهر: حظر التجوال كان موجودا أيام النبى محمد

تفاصيل خطة وزارة النقل للكارت الموحد لاستقلال وسائل المواصلات العامة

تفاصيل خطة وزارة النقل للكارت الموحد لاستقلال وسائل المواصلات العامة

المرور: غرف متابعة لحركة السيارات بالطرق السريعة بعد تحذيرات الأرصاد

المرور: غرف متابعة لحركة السيارات بالطرق السريعة بعد تحذيرات الأرصاد

إزاى تشترى شهادات بفائدة 15%؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

إزاى تشترى شهادات بفائدة 15%؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

اليوم.. دار الافتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1441 هجريا

اليوم.. دار الافتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1441 هجريا

مطالب برلمانية بفرض غرامات على المخالفين للتدابير الاحترازية لـمواجهة كورونا

مطالب برلمانية بفرض غرامات على المخالفين للتدابير الاحترازية لـمواجهة كورونا

كيف تستغل الإخوان "السوشيال ميديا" كأداة لشن حروب الجيل الرابع ضد مصر؟

كيف تستغل الإخوان "السوشيال ميديا" كأداة لشن حروب الجيل الرابع ضد مصر؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة