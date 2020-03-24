اليوم السابع
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صور.. حملات تعقيم فى دواوين محافظة القاهرة للوقاية من كورونا

الثلاثاء، 24 مارس 2020 12:16 م
صور.. حملات تعقيم فى دواوين محافظة القاهرة للوقاية من كورونا حملات تعقيم بديوان محافظة القاهرة لمواجهة كورونا
كتب سيد الخلفاوى

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واصلت أجهزة محافظة القاهرة تعقيم الدواوين العامة والمبانى الحكومية، حيث وجه اللواء خالد عبد العال بسرعة العمل على تطهير مقرات المحافظة والمناطق الأربعة والأحياء والمديريات، للوقاية من فيروس كورونا فى إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حرصاً على الصحة العامة للمواطنين.
 
وفى السياق أجرى فريق عمل متخصص من إدارة الصحة بحملة تطهير وتعقيم الديوان العام بالمحافظة والأحياء والمديريات التابعة لها ، للوقاية من فيروس كورونا، وحرص فريق التعقيم على رش كل مكاتب الموظفين والطرقات والحوائط، وكذلك مكتب المحافظ بديوان المحافظة.
 
وكانت أطلقت محافظة القاهرة حملة توعية ، بهدف التوعية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، تحت شعار "دى معركتنا.. ولازم ننتصر"، وتشمل الحملة كل ما يتعلق بسبل الوقاية من المرض، والطريقة المثالية لحماية نفسك والآخرين من خطر الإصابة، من خلال لوحات إعلانية إرشادية في كافة أنحاء المحافظة، وفيديو توعوى يعرض على الشاشات العملاقة؛ وذلك لمنع انتشار الفيروس في هذا التوقيت الحرج.
 
وتقوم الحملة على الإرشادات التى وضعتها منظمة الصحة العالمية، مثل تجنب السلام المباشر، وغسل اليدين جيدًا لمدة 20 ثانية، وعدم التواجد بالأماكن المزدحمة، واستخدام المناديل عند السعال، بالإضافة إلى زيارة أقرب مستشفى للحميات عند استشعار الحاجة لذلك، أو التواصل على الأرقام 105، و15335.
 
وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قد اتخذ عدة إجراءات تهدف لتوفير بيئة عمل آمنة للموظفين بما يضمن سير العمل بفاعلية منها إلغاء نظام الحضور والانصراف بالبصمة الإلكترونية داخل ديوان عام المحافظة والجهات التابعة ، وتعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير وإلزام إدارات الديوان العام والأحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الإلكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الالكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة.
 
كما تم تخفيض قوة العاملين بإدارات الديوان العام والأحياء إلى 50% يومياً، على أن يؤدي الموظفون أعمالهم بالتبادل فيما بينهم حسب طبيعة عملهم كما يصرح للعاملين الذين تسمح طبيعة وظائفهم بالعمل من المنزل بأداء مهام وظائفهم المكلفين بها دون التواجد بمقر العمل.
 
وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قرر إلزام إدارات الديوان العام والأحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الإلكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الإلكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة.
حملات تعقيم بديوان محافظة القاهرة لمواجهة كورونا (3)
حملات تعقيم بديوان محافظة القاهرة لمواجهة كورونا 

حملات تعقيم بديوان محافظة القاهرة لمواجهة كورونا (4)
حملات تعقيم بديوان محافظة القاهرة لمواجهة كورونا 

حملات تعقيم بديوان محافظة القاهرة لمواجهة كورونا (5)
حملات تعقيم بديوان محافظة القاهرة لمواجهة كورونا 

حملات تعقيم بديوان محافظة القاهرة لمواجهة كورونا (6)
حملات تعقيم بديوان محافظة القاهرة لمواجهة كورونا 

حملات تعقيم بديوان محافظة القاهرة لمواجهة كورونا (7)
حملات تعقيم بديوان محافظة القاهرة لمواجهة كورونا 

حملات تعقيم بديوان محافظة القاهرة لمواجهة كورونا (1)
حملات تعقيم بديوان محافظة القاهرة لمواجهة كورونا 

حملات تعقيم بديوان محافظة القاهرة لمواجهة كورونا (2)
حملات تعقيم بديوان محافظة القاهرة لمواجهة كورونا 

 


تطهير المباني

التعقيم

كرونا

فيروس كرونا

القاهرة

محافظ القاهرة

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