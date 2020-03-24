صور.. تكثيف حملات النظافة وتعقيم الصناديق بالإسكندرية لمواجهة "كورونا"

الإسكندرية جاكلين منير

كثفت أحياء الإسكندرية، حملات رفع القمامة والمخلفات من شوارع الإسكندرية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالعمل مع مواجهة انتشار فيروس كورونا، حيث قامت شركة نهضة مصر المنوط بها رفع القمامة بالإسكندرية بتكثيف حملاتها، وتعقيم صناديق القمامة وسيارات النقل وسيارات النقل العام.

فيما كثفت أحياء الإسكندرية حملات رفع القمامة فى نطاق كل حى، حيث قامت إدارة الرصد البيئى بمركز ومدينة برج العرب بالتعاون مع شركة نهضة مصر بتكثيف الحملات بناء على توجيهات المهندسة جيهان مسعود رئيس مركز ومدينة برج العرب، وتم رفع تجمعات القمامة ببرج العرب القديم حوالى 62 طن مخلفات، كما قامت إدارة شئون البيئة بالمركز بتطهير وتعقيم سيارة الجمع التابعة لشركة نهضة مصر فى ظل الاجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وطبقًا لتعليمات المهندسة سحر شعبان رئيس حي شرق برفع كفاءة النظافة بنطاق الحي وتطبيق منظومة الجمع المنزلي في بعض المناطق التي تتفاعل مع المنظومة ، قامت إدارة الرصد البيئي بالحي مع مسئولي شركة نهضة مصر بحملة فى نطاق حي شرق قطاع خورشيد، وتفعيل منظومة الجمع المنزلي من منطقة سكينة القديمة والجديدة وشارع جميلة بوحريد والكباري.

وبناء على توجيهات الدكتور ياسر الجندي رئيس حي ثان المنتزه، بضرورة الإهتمام بتكثيف أعمال رفع المخلفات للحفاظ على المظهر العام والجمالى بنطاق الحي ، تم رفع تراكمات القمامة والمخلفات المتواجدة خلف مسجد براديس بمنطقة المصيف الشرقي بأبي قير.

وشدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على شركة نهضة مصر بالمداومة على أعمال تطهير صناديق القمامة والحاويات ومراكز تجميع القمامة علي مستوي الأحياء وخاصة بالشوارع الرئيسية والجانبية.

وأكد الشريف علي ضرورة إتباع كافة الإجراءات الاحترازية لعمال النظافة خلال أعمال التطهير، والالتزام بتعليمات وإرشادات الوقاية. واصفا إياهم بجنود النظافة، وذلك فى إطار حرص محافظ الاسكندرية علي سلامة عمال النظافة بالإسكندرية وضمان توفير كافة أدوات السلامة لهم. مقدمًا الشكر لهم على المجهودات التى بذلوها خلال الفترة الماضية.



اتوبيسات النقل العام



تطهير صناديق القمامة



تعقيم الاتوبيسات



رفع القمامة من الشوارع



رفع القمامة