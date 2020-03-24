اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 مارس 2020 03:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. تعقيم وتطهير المعابد والمتاحف الأثرية لمكافحة "فيروس كورونا" فى الأقصر

الثلاثاء، 24 مارس 2020 03:36 م
صور.. تعقيم وتطهير المعابد والمتاحف الأثرية لمكافحة "فيروس كورونا" فى الأقصر الأقصر تواصل تعقيم وتطهير المعابد والمتاحف
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تواصلت بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، أعمال التعقيم والتطهير لكافة أروقة وأرضيات وأماكن الجلوس ومراكز الزوار فى معابد الأقصر والكرنك، وذلك ضمن الخطط والإجراءات الوقائية والاحترازية لوزارة السياحة والآثار بقيادة الدكتور خالد العنانى، لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، وذلك عقب إعلان الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه تقرر غلق كافة المناطق الآثرية المفتوحة للزيارة بدءاً من يوم الاثنين المقبل 23 مارس وحتى 31 مارس، لتعقيم وتطهير كافة المناطق الأثرية على مستوى محافظة الأقصر.

 

ومن جانبه، صرح الطيب غريب مدير بمعبد الكرنك، أنه تم استكمال أعمال التطهير والتعقيم تحت إشراف كل من عبد الخالق عبد الحميد مدير معبد الكرنك، ومحمد بكرى مدير مركز الزوار، والدكتور مصطفى الصغير مدير بمعابد الكرنك، حيث تم العمل على تعقيم وتطهير المعابد المختلفة داخل الكرنك ومركز الزوار ودورات المياه والمقار الإدارية، وذلك خلال تلك الفترة ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا "كوفيد – 19" بمصر.

 

ووجه قيادات الآثار بالأقصر، الشكر لفرق التعقيم والتطهير بالمواقع الأثرية والمتاحف بما فيها من مراكز زوار ومكاتب إدارية ودورات مياه، وهم من مديرية الزراعة والصحة وشرطة السياحة والأثار الذين قدموا كل جهد وتكاتف لدعم المواقع الآثرية والسياحية، حيث تم مؤخراً تكليف رؤساء الإدارات المركزية ومديرى عموم المناطق باتخاذ اللازم لغلق جميع المناطق الأثرية المفتوحة من يوم 23 مارس وحتى نهاية الشهر الجارى.

 

وكان قد أعلن الدكتور عاطف أحمد على مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، أنه تم الانتهاء من أعمال تطهير عدد من المؤسسات والهيئات الحكومية من خلال فرق التطهير والتعقيم التى تستهدف المنشآت الحكومية والعامة، وذلك فى إطار إستمرار أعمال التطهير والتعقيم للهيئات والمؤسسات الحكومية والعامة على مستوى مراكز ومدن محافظة الأقصر، وذلك لمواجهة فيروس كورونا المستجد COVID -19 بناءاً على تعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، موضحاً أنه تم الانتهاء من تعقيم عدد من المزارات الأثرية والتى تضمنت كل من "دير الراهبات و دير المحارب ومعبدى حتشبسوت وهابو" بمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، وكذلك مقر الأمن الوطنى والشهر العقارى والتضامن الإجتماعى، كما تم تطهير عدد من المساجد التابعة لوزارة الأوقاف، مشيراً إلى إستمرار أعمال التطهير والتعقيم لكافة المنشآت وفقاً لخطة تتضمن كافة الهيئات والمؤسسات الحكومية وذلك لضمان إنحسار الفيروس وعدم انتشاره.

أعمال التعقيم داخل مركز كبار الزوار بالكرنك
أعمال التعقيم داخل مركز كبار الزوار بالكرنك

 

الأقصر تواصل خطط تعقيم وتطهير المعابد والمتاحف الأثرية
الأقصر تواصل خطط تعقيم وتطهير المعابد والمتاحف الأثرية

 

جانب من العمل فى تعقيم المعابد الأثرية بالأقصر
جانب من العمل فى تعقيم المعابد الأثرية بالأقصر

 


الاقصر

اخبار الاقصر

معابد الكرنك

اخبار مصر اليوم

مكافحة فيروس كورونا

معبد الاقصر

تطهير معابد الاقصر

فيروس كورونا

وزارة السياحة والاثار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 24-3-2020 وعيار 24 بـ 201.15 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 24-3-2020 وعيار 24 بـ 201.15 ريال سعودى

مصادر: تعديل مواعيد العمل بالبنوك مع تطبيق حظر التجول.. تعرف على التفاصيل

مصادر: تعديل مواعيد العمل بالبنوك مع تطبيق حظر التجول.. تعرف على التفاصيل

إشمعنى إيطاليا؟.. فيديو يفسر لماذا تحولت أهم بلد سياحى إلى مدينة أشباح

إشمعنى إيطاليا؟.. فيديو يفسر لماذا تحولت أهم بلد سياحى إلى مدينة أشباح

رئيس الوزراء: تم توجيه أجهزة الدولة التعامل بحزم مع المخالفين لحظر التجوال

رئيس الوزراء: تم توجيه أجهزة الدولة التعامل بحزم مع المخالفين لحظر التجوال

الداخلية تضع أجهزتها فى حالة تأهب قصوى لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة كورونا.. تؤمن مستشفيات العزل ونقل المصابين.. تضبط مروجى الشائعات ومحتكرى الأغذية وتوفر السلع بأسعار مخفضة.. وتتيح استخراج الخدمات عبر الإنترنت

الداخلية تضع أجهزتها فى حالة تأهب قصوى لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة كورونا.. تؤمن مستشفيات العزل ونقل المصابين.. تضبط مروجى الشائعات ومحتكرى الأغذية وتوفر السلع بأسعار مخفضة.. وتتيح استخراج الخدمات عبر الإنترنت

دار الإفتاء: لا صحة لوجود فيروس كورونا فى القرآن وما يروج عنه خرافات

دار الإفتاء: لا صحة لوجود فيروس كورونا فى القرآن وما يروج عنه خرافات

البنك المركزى يمنح المنشآت السياحية قروضا لسداد مرتبات العاملين والموردين

البنك المركزى يمنح المنشآت السياحية قروضا لسداد مرتبات العاملين والموردين

روبوتات ديلفرى وتطبيقات ذكية.. تقنيات لجأ إليها العالم لمواجهة كورونا "فيديو"

روبوتات ديلفرى وتطبيقات ذكية.. تقنيات لجأ إليها العالم لمواجهة كورونا "فيديو"

مؤتمر صحفى هام ظهر اليوم لرئيس الوزراء وقرارات حكومية مرتقبة لمواجهة كورونا

مؤتمر صحفى هام ظهر اليوم لرئيس الوزراء وقرارات حكومية مرتقبة لمواجهة كورونا

الداخلية تلاحق المقاهى والمراكز التعليمية ومحال المنظفات مجهولة المصدر

الداخلية تلاحق المقاهى والمراكز التعليمية ومحال المنظفات مجهولة المصدر

أستاذ فقه بالأزهر: حظر التجوال كان موجودا أيام النبى محمد

أستاذ فقه بالأزهر: حظر التجوال كان موجودا أيام النبى محمد

تفاصيل خطة وزارة النقل للكارت الموحد لاستقلال وسائل المواصلات العامة

تفاصيل خطة وزارة النقل للكارت الموحد لاستقلال وسائل المواصلات العامة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة