صور.. تعقيم وتطهير المعابد والمتاحف الأثرية لمكافحة "فيروس كورونا" فى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

تواصلت بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، أعمال التعقيم والتطهير لكافة أروقة وأرضيات وأماكن الجلوس ومراكز الزوار فى معابد الأقصر والكرنك، وذلك ضمن الخطط والإجراءات الوقائية والاحترازية لوزارة السياحة والآثار بقيادة الدكتور خالد العنانى، لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، وذلك عقب إعلان الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه تقرر غلق كافة المناطق الآثرية المفتوحة للزيارة بدءاً من يوم الاثنين المقبل 23 مارس وحتى 31 مارس، لتعقيم وتطهير كافة المناطق الأثرية على مستوى محافظة الأقصر.

ومن جانبه، صرح الطيب غريب مدير بمعبد الكرنك، أنه تم استكمال أعمال التطهير والتعقيم تحت إشراف كل من عبد الخالق عبد الحميد مدير معبد الكرنك، ومحمد بكرى مدير مركز الزوار، والدكتور مصطفى الصغير مدير بمعابد الكرنك، حيث تم العمل على تعقيم وتطهير المعابد المختلفة داخل الكرنك ومركز الزوار ودورات المياه والمقار الإدارية، وذلك خلال تلك الفترة ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا "كوفيد – 19" بمصر.

ووجه قيادات الآثار بالأقصر، الشكر لفرق التعقيم والتطهير بالمواقع الأثرية والمتاحف بما فيها من مراكز زوار ومكاتب إدارية ودورات مياه، وهم من مديرية الزراعة والصحة وشرطة السياحة والأثار الذين قدموا كل جهد وتكاتف لدعم المواقع الآثرية والسياحية، حيث تم مؤخراً تكليف رؤساء الإدارات المركزية ومديرى عموم المناطق باتخاذ اللازم لغلق جميع المناطق الأثرية المفتوحة من يوم 23 مارس وحتى نهاية الشهر الجارى.

وكان قد أعلن الدكتور عاطف أحمد على مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، أنه تم الانتهاء من أعمال تطهير عدد من المؤسسات والهيئات الحكومية من خلال فرق التطهير والتعقيم التى تستهدف المنشآت الحكومية والعامة، وذلك فى إطار إستمرار أعمال التطهير والتعقيم للهيئات والمؤسسات الحكومية والعامة على مستوى مراكز ومدن محافظة الأقصر، وذلك لمواجهة فيروس كورونا المستجد COVID -19 بناءاً على تعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، موضحاً أنه تم الانتهاء من تعقيم عدد من المزارات الأثرية والتى تضمنت كل من "دير الراهبات و دير المحارب ومعبدى حتشبسوت وهابو" بمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، وكذلك مقر الأمن الوطنى والشهر العقارى والتضامن الإجتماعى، كما تم تطهير عدد من المساجد التابعة لوزارة الأوقاف، مشيراً إلى إستمرار أعمال التطهير والتعقيم لكافة المنشآت وفقاً لخطة تتضمن كافة الهيئات والمؤسسات الحكومية وذلك لضمان إنحسار الفيروس وعدم انتشاره.



أعمال التعقيم داخل مركز كبار الزوار بالكرنك



الأقصر تواصل خطط تعقيم وتطهير المعابد والمتاحف الأثرية