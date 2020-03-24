صور .. تعقيم وتطهير الكليات فى جامعة قناة السويس لمواجهة كورونا

وتابعت ومن ضمن الإجراءات ،تعليق الدراسة فى الجامعات لمدة أسبوعين وفي هذا الصدد نفذت جامعة القناة إجراءات حاسمة للوقاية من الفيروس أبرزها أعمال التعقيم والتطهير وكما رفعت أجهزة الجامعة حالة الطوارئ واتخذت الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورنا المستجد.

جاء ذلك اثناء تفقدها اليوم الثلاثاء، لمكينات صرف الرواتب العاملين بالجامعة وذلك للتأكد من تطبيق كافة تعليمات وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن،

وأشادت الدكتورة ماجدة هجرس، بالتواجد المستمر لنواب رئيس الجامعة الدكتور أحمد زكي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمحاسب سمير النجار أمين عام الجامعة وجميع العمداء، والوكلاء ورؤساء الأقسام، وأمناء المساعدين وأمناء الكليات، وجميع القيادات الإدارية داخل الكليات على مدار الأسبوعين، لضمان إدارة الأزمة على أكمل وجه ممكن، والإشراف والمتابعة على جميع الإجراءات الاحترازية.

وأضافت "هجرس"، أن إدارة الجامعة قامت بتعقيم كافة المدرجات والقاعات والمنشآت على مستوى الجامعة وكذلك الكليات داخل وخارج الحرم الجامعى، فى ظل خطة الجامعة للوقاية من فيروس كورونا، فضلاً عن أعمال التطهير والتعقيم التي تشمل كافة المباني والمنشآت والمعامل الجامعية، كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا.

وأكملت أن المستشفي الجامعي اتخذت إجراءات التعقيم منذ أكثر من 4 أسابيع مع تواجد الأطباء والتمريض وجاهزيتهم للكشف عن أي حالات طارئة وتوفير كافة المستلزمات الطبية وأجهزة المسح الحراري في الكليات المختلفة وذلك قبل قرار إيقاف الدراسة.

وأوضحت رئيس الجامعه أنه تم بالمدن الجامعية عملية التعقيم قبل القرار الرئاسي حيث تتم عملية التعقيم اثناء تواجد الطلاب وبعد مغادرتهم للمدن الجامعية.

وأشارت رئيس جامعة القناة، الى انه تم تعقيم وتطهير جميع المكاتب الرئيسية والإدارية بمبنى إدارة الجامعة وعدد من المنشآت الأخرى، وذلك فى إطار خطة الوقاية من فيروس كورونا المستجد وشمل التعقيم والتطهير لكافة المباني والمنشآت الجامعية والكليات والمعامل والمصاعد والسلالم.

وشملت أعمال تعقيم معامل وقاعات الدرس والمطعم المركزي والمدن الجامعية طلبه وطالبات، كما تزويد مخازن الكليات بأدوات التطهير والتعقيم وتدريب العمالة علي كيفية الرش وخاصة قاعات الدروس والمحاضرات والمكاتب وحدائق الجامعة.

وأضافت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة القناة، أن هناك متابعة يومية وقياس لرجع صدي الطلاب عن التعليم عن بعد لطلاب مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا وجميع طلاب الجامعة مع تحميل جميع المقررات الدراسية إلكترونيًا على موقع الجامعة ، وجميع مواقع الكليات، خلال فترة تعليق الدراسة ومدي تفاعل الطلاب لدى وسائل التعليم أونلاين.

وقامت الجامعة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية في جميع الكليات بالتنبيه علي عمداء ووكلاء الكليات بالتواجد بمقر الكليات بالتنسيق مع عمداء الكليات ووكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب ورؤساء الأقسام ومدرسي المواد برفع المحاضرات علي صفحات الكليات والمنصة الإلكترونية وذلك تطبيقا لخطة الوزارة في التعليم الإلكتروني.

وأكد الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن انتظام العملية التعليمية من خلال منصة التعليم الإلكتروني المتاحة للاستمرار في العملية التعليمية وأيضا قيام أعضاء هيئة التدريس بالتواصل مع الطلاب من خلال موقع الجامعة الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

كما شدد المحاسب سمير النجار امين عام الجامعه والذي تابع اجراءات صرف رواتب الموظفين علي الالتزام بالأسباب الوقائية واتباع التعليمات الإرشادية لمنع التزاحم علي المكينات.

وأضاف أمين عام جامعة القناة، أنه تم تقسيم قوة الإداريين بالجامعة إلى قسمين للحضور بالتناوب على مدار الأسبوعين منعا لعدم وجود تجمع بأعداد كبيرة داخل الجامعة مع التنبيه علي الإرشادات العامة التي أقرتها منظمة الصحة العالمية وهي عدم السلام بالأيدي مع غسل اليدين بصفة دائمة مع توفير المنظفات بالمباني الإدارية وتعقيمها بصفة دائمة تجنبا من الإصابة بفيروس كورونا مع إخلاء المدن الجامعية من الطلاب طوال فترة تعليق الدراسة والقيام بتعقيمها.

وأضافت هدي فرج، أمين مساعد الجامعة، انه تم توفير الكحول داخل المباني الإدارية بتركز70٪ والاستعانه بشركة رش حيث يخصص الكحول للحوائط والاسطح والأساس ومكينات الصرف الآلي والكمبيوترات والكلور للارضيات ودورات المياه.