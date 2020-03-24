صور.. تعقيم منطقتى العتبة والموسكى وسط القاهرة بعد إخلائهما من الباعة الجائلين لمواجهة شكورونا

كتب سيد الخلفاوى

واصلت محافظة القاهرة أعمال تطهير منطقتي العتبة والموسكى لمكافحة فيروس كورونا، عقب إخلائها من الباعة الجائلين لمنع التجمعات، حيث نفذت المحافظة حملة تطهير وتعقيم موسعة بالمنطقة بالكامل، شملت الشوارع والمحال والأرصفة وكذلك الرش لمكافحة الناموس والذباب.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن فريق متخصص قام صباح اليوم تحت إشراف مديرية الصحة بتطهير وتعقيم منطقتي الموسكي والعتبة بعد أن تم اخلائهما من الباعة الجائلين أمس للوقاية من فيروس كورونا.

وطالب محافظ القاهرة رئيس الحي بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تضمن عدم عودة الباعة الجائلين للمنطقة مرة أخرى حرصًا على الصحة العامة.

وناشد محافظ القاهرة الباعة والمترددين على المكان بمنع التجمعات حرصا على سلامتهم وللحد من انتشار الفيروس

كانت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة قد تمكنت صباح أمس بمعاونة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من رفع الباعة الجائلين بمنطقتى الموسكى والعتبة منعا للتجمعات الكثيفة.

وظهرت شوارع ميدان العتبة ومنطقة الموسكى، خالية من الباعة الجائلين والازدحام المستمر، والذى اشتهرت به، نظرا لأنها الأشهر بين الأسواق الشعبية بالجمهورية، لمواجهة فيروس كورونا، ومنع التجمعات للوقاية من انتشار الوباء.

ونفذت أجهزة محافظة القاهرة أمس حملة موسعة لرفع فروشات الباعة الجائلين من الشوارع وميدان العتبة ومنطقة الموسكى، حيث أشرف اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على حملة بمنطقة العتبة لإخلائها من الباعة الجائلين، لمنع التجمعات، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، يرافقه عدد كبير من قيادات المحافظة واللواء إبراهيم عبد الهادى نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية.

وأسفرت الحملات التى تم تنفيذها إخلاء العتبة والموسكي من الباعة الجائلين خوفاً من تفشى فيروس كورونا، حيث رصدت اليوم السابع، أعمال إزالة إشغالات الباعة الجائلين، وغلق كل منافذ البيع غير الرسمية والبقاء فقط على المحال التجارية.

ولجأت المحافظة بالتعاون مع الشرطة لغلق فروشات الباعة الجائلين الموجودة بالشوارع الجانبية، ورفع وإزالة الفروشات الموجودة بالميدان والشوارع الرئيسية، بالإضافة إلى التنبيه على الباعة بعدم العودة مرة أخرى إلى الميدان أو الفرش بأى شارع، مع بقاء قوات أمنية وشرطة المرافق بالشوارع لمنع عودة الباعة مرة أخرى.