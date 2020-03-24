صور .. تطهير ماكينات الصرف الآلى لصرف رواتب الموظفين بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهدت عدد من مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ ، اقبال الموظفين على صرف رواتبهم من ماكينات الصرف للبنوك المتعددة ، مما أدى لتواجد عدد من الموظفين والمواطنين أمامها لاستلام راوتبهم ، مما دفع عدد من رؤساء المدن من بينهم المهندس استفتاح أبو إبراهيم من توفير كراسى للمواطنين للجلوس عليها ، وتعقيم وتطهير ماكينات الصرف الالى عقب كل موظف يصرف راتبه، بالتعاون مع عدد من شباب مطوبس ضمن المشاركة المجتمعية التى تشهدها مدن وقرى المحافظة.

وأشرفَ استفتاح ابو إبراهيم، رئيس مركز ومدينة مطوبس، على أعمال التطهير والتعقيم المستمر لماكينات الصراف الآلي، وتنظيم صرف الرواتب والمعاشات أمام ماكينة البريد وماكينات الصرف، لمنع أى تكدس أو تجمعات، بالمشاركة المجتمعية من شباب مطوبس.

يأتى هذا فى إطار مكافحة العدوى ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التى تتخذها أجهزة المحافظة، تنفيذًا لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

كما تابعت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، أعمال التطهير والرش والتعقيم بالمنشآت العامة والخاصة والشوارع والميادين ودور العبادة، فتم رش وتطهير شوارع المدينة ومركز الشرطة ومركز التكوين المهنى ومنطقة هارون ومدرسة اللغات والمناطق المحيطة، وجارى استكمال تطهير كافة المناطق، واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، تنفيذًا لتكليفات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ.

كما أشرفَ على سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، على قافلة محاربة الغلاء بقرية الحرية، ضمن مبادرة " مبادرة أهل الخير الى أهالينا " والتى نظمتها مؤسسة الشباب للتنمية المستدامة لدعم وتوفير جميع السلع الغذائية المدعمة، وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين والطب البيطرى والوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين، حيث تم توفير جميع السلع الغذائية والتموينية وبأرخص الأسعار لتخفيف العبء عن المواطنين، تنفيذًا لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.



تطهير ماكينات الصرف الالى بكفر الشيخ

تطهيرالشوارع بكفر الشيخ



تطهير ماكينات الصرف الالى بكفر الشيخ

تطهيرالشوارع بكفر الشيخ



تطهير ماكينات الصرف الالى بكفر الشيخ



تطهير ماكينات الصرف الالى بكفر الشيخ



تطهير ماكينات الصرف الالى بكفر الشيخ



تطهير ماكينات الصرف الالى بكفر الشيخ



تطهيرالشوارع بكفر الشيخ



تطهير ماكينات الصرف الالى بكفر الشيخ

تطهيرالشوارع بكفر الشيخ