اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 مارس 2020 05:31 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور .. تطهير ماكينات الصرف الآلى لصرف رواتب الموظفين بكفر الشيخ

الثلاثاء، 24 مارس 2020 04:27 م
صور .. تطهير ماكينات الصرف الآلى لصرف رواتب الموظفين بكفر الشيخ تطهير الاماكن بكفر الشيخ
كفر الشيخ - محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت عدد من مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ ، اقبال الموظفين على صرف رواتبهم من ماكينات الصرف للبنوك المتعددة ، مما أدى لتواجد عدد من الموظفين والمواطنين أمامها لاستلام راوتبهم ، مما دفع عدد من رؤساء المدن من بينهم المهندس استفتاح أبو إبراهيم من توفير كراسى للمواطنين للجلوس عليها ، وتعقيم وتطهير ماكينات الصرف الالى عقب كل موظف يصرف راتبه، بالتعاون مع عدد من شباب مطوبس ضمن المشاركة المجتمعية التى تشهدها مدن وقرى المحافظة.

وأشرفَ استفتاح ابو إبراهيم، رئيس مركز ومدينة مطوبس، على أعمال التطهير والتعقيم المستمر لماكينات الصراف الآلي، وتنظيم صرف الرواتب والمعاشات أمام ماكينة البريد وماكينات الصرف، لمنع أى تكدس أو تجمعات، بالمشاركة المجتمعية من شباب مطوبس.

يأتى هذا فى إطار مكافحة العدوى ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التى تتخذها أجهزة المحافظة، تنفيذًا لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

كما تابعت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، أعمال التطهير والرش والتعقيم بالمنشآت العامة والخاصة والشوارع والميادين ودور العبادة، فتم رش وتطهير شوارع المدينة ومركز الشرطة ومركز التكوين المهنى ومنطقة هارون ومدرسة اللغات والمناطق المحيطة، وجارى استكمال تطهير كافة المناطق، واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، تنفيذًا لتكليفات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ.

كما أشرفَ على سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، على قافلة محاربة الغلاء بقرية الحرية، ضمن مبادرة " مبادرة أهل الخير الى أهالينا " والتى نظمتها مؤسسة الشباب للتنمية المستدامة لدعم وتوفير جميع السلع الغذائية المدعمة، وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين والطب البيطرى والوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين، حيث تم توفير جميع السلع الغذائية والتموينية وبأرخص الأسعار لتخفيف العبء عن المواطنين، تنفيذًا لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تطهير ماكينات الصرف الالى بكفر الشيخ
تطهير ماكينات الصرف الالى بكفر الشيخ

 

تطهير ماكينات الصرف الالى بكفر الشيخ (2)
تطهيرالشوارع بكفر الشيخ 
 
تطهير ماكينات الصرف الالى بكفر الشيخ (3)
تطهير ماكينات الصرف الالى بكفر الشيخ 

 

تطهير ماكينات الصرف الالى بكفر الشيخ (4)
تطهيرالشوارع بكفر الشيخ 
 
تطهير ماكينات الصرف الالى بكفر الشيخ (6)
تطهير ماكينات الصرف الالى بكفر الشيخ
 
تطهير ماكينات الصرف الالى بكفر الشيخ (8)
تطهير ماكينات الصرف الالى بكفر الشيخ

 

تطهير ماكينات الصرف الالى بكفر الشيخ (12)
تطهير ماكينات الصرف الالى بكفر الشيخ 

 

تطهير ماكينات الصرف الالى بكفر الشيخ (13)
تطهير ماكينات الصرف الالى بكفر الشيخ 

 

تطهير ماكينات الصرف الالى بكفر الشيخ (16)
تطهيرالشوارع بكفر الشيخ 

 

تطهير ماكينات الصرف الالى بكفر الشيخ (17)
تطهير ماكينات الصرف الالى بكفر الشيخ 

 

تطهير ماكينات الصرف الالى بكفر الشيخ (18)
تطهيرالشوارع بكفر الشيخ 

 


اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار عاجلة

كفر الشيخ

رواتب

تطهير ماكينات الصرف الالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور .. تعقيم وتطهير الكليات فى جامعة قناة السويس لمواجهة كورونا

الثلاثاء، 24 مارس 2020 03:38 م

صور.. تعقيم وتطهير المعابد والمتاحف الأثرية لمكافحة "فيروس كورونا" فى الأقصر

الثلاثاء، 24 مارس 2020 03:36 م

شباب قرية نوبية بأسوان يطهرون المساجد والشوارع ضد فيروس كورونا

الثلاثاء، 24 مارس 2020 01:30 م

محافظ السويس: بدء حملة تطهير فى الشوارع لمنع انتشار فيروس كورونا.. صور

الثلاثاء، 24 مارس 2020 01:19 م

صور.. رفع 80 طن مخلفات تطهير ترع .. وشباب يعقمون قرية المريس شرق الأقصر

الثلاثاء، 24 مارس 2020 01:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رسميًا.. البنك المركزى يعلن مواعيد العمل بالبنوك خلال فترة تطبيق حظر التجول

رسميًا.. البنك المركزى يعلن مواعيد العمل بالبنوك خلال فترة تطبيق حظر التجول

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 24-3-2020 وعيار 24 بـ 201.15 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 24-3-2020 وعيار 24 بـ 201.15 ريال سعودى

مصادر: تعديل مواعيد العمل بالبنوك مع تطبيق حظر التجول.. تعرف على التفاصيل

مصادر: تعديل مواعيد العمل بالبنوك مع تطبيق حظر التجول.. تعرف على التفاصيل

إشمعنى إيطاليا؟.. فيديو يفسر لماذا تحولت أهم بلد سياحى إلى مدينة أشباح

إشمعنى إيطاليا؟.. فيديو يفسر لماذا تحولت أهم بلد سياحى إلى مدينة أشباح

رئيس الوزراء: تم توجيه أجهزة الدولة التعامل بحزم مع المخالفين لحظر التجوال

رئيس الوزراء: تم توجيه أجهزة الدولة التعامل بحزم مع المخالفين لحظر التجوال

الداخلية تضع أجهزتها فى حالة تأهب قصوى لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة كورونا.. تؤمن مستشفيات العزل ونقل المصابين.. تضبط مروجى الشائعات ومحتكرى الأغذية وتوفر السلع بأسعار مخفضة.. وتتيح استخراج الخدمات عبر الإنترنت

الداخلية تضع أجهزتها فى حالة تأهب قصوى لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة كورونا.. تؤمن مستشفيات العزل ونقل المصابين.. تضبط مروجى الشائعات ومحتكرى الأغذية وتوفر السلع بأسعار مخفضة.. وتتيح استخراج الخدمات عبر الإنترنت

دار الإفتاء: لا صحة لوجود فيروس كورونا فى القرآن وما يروج عنه خرافات

دار الإفتاء: لا صحة لوجود فيروس كورونا فى القرآن وما يروج عنه خرافات

البنك المركزى يمنح المنشآت السياحية قروضا لسداد مرتبات العاملين والموردين

البنك المركزى يمنح المنشآت السياحية قروضا لسداد مرتبات العاملين والموردين

روبوتات ديلفرى وتطبيقات ذكية.. تقنيات لجأ إليها العالم لمواجهة كورونا "فيديو"

روبوتات ديلفرى وتطبيقات ذكية.. تقنيات لجأ إليها العالم لمواجهة كورونا "فيديو"

مؤتمر صحفى هام ظهر اليوم لرئيس الوزراء وقرارات حكومية مرتقبة لمواجهة كورونا

مؤتمر صحفى هام ظهر اليوم لرئيس الوزراء وقرارات حكومية مرتقبة لمواجهة كورونا

الداخلية تلاحق المقاهى والمراكز التعليمية ومحال المنظفات مجهولة المصدر

الداخلية تلاحق المقاهى والمراكز التعليمية ومحال المنظفات مجهولة المصدر

أستاذ فقه بالأزهر: حظر التجوال كان موجودا أيام النبى محمد

أستاذ فقه بالأزهر: حظر التجوال كان موجودا أيام النبى محمد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة