صور.. بث المقررات الدراسية لبرامج التعليم المدمج بجامعة المنيا لـ10 جامعات حكومية

المنيا - حسن عبد الغفار

بدأ مركز التعليم المُدمج بجامعة المنيا بالتعاون مع مركز الخدمات الإعلامية "قناة جامعة المنيا"، بث المُقررات الدراسية لبرامجه فى 10 جامعات حكومية، فى برنامجى التربية للطفولة المبكرة، ودار العلوم إلكترونياً، وذلك تفعيلاً لنظام التعليم عن بعد؛ نظراً للظروف الراهنة التى تمر بها البلاد، وتعليق الدراسة لمجابهة فيروس كورونا، وتحقيقاً لأهداف البرامج المهنية والتعليم الإلكترونى المدمج، الذى يجمع بين التعليم التقليدى فى الفصول التقليدية، والتعليم الإلكترونى عبر الإنترنت، كأحد أهم الوسائل المساعدة للتعليم عن بعد، وخدمة الدارسين والعملية التعليمية.

وأشار الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، إلى أن بث بعض المُقررات الدراسية لطلاب التعليم المُدمج يضمن تعزيز فاعلية استراتيجية التعليم عن بعد، وتوفير البث للدارسين فى الأوقات التى تتوافق مع احتياجاتهم، لضمان أكبر استفادة لهم، واختيار أفضل الكوادر من أعضاء هيئة التدريس لشرح هذه المقررات وتسجيلها.

ومن جانبه أوضح الدكتور عواد فرغل، مدير مركز التعليم المُدمج، أنه تم وضع خطة عمل لتسجيل المحتوى العلمى للمقررات الدراسية، وإعلان الخريطة الزمنية لبث كل مقرر لدارسى التعليم المُدمج طبقًا للمواعيد المناسبة لهم، وبما يضمن حقوق الملكية الفكرية للمحتوى العلمي، مشيراً إلى أن البث يأتى فى إطار البروتوكول المُوقع بين مركز الخدمات الإعلامية "قناة جامعة المنيا" والمركز والذى يُعد خطوة من خطوات التحول الإلكترونى والرقمى بالجامعة، واستكمالاً لما هو جارى حاليًا إنتاجه من مقررات إلكترونية لجميع كليات الجامعة بالتعاون مع مركز تكنولوجيا المعلومات بالجامعة.

وأكد الدكتور مصطفى عبد النبى رئيس جامعة المنيا، أنه جارى استكمال أعمال التعقيم والتطهير لكليات الجامعة؛ لمجابهة فيروس كورونا على مستوى الجامعة، وتكثيف أعمال النظافة والتطهير استغلالا لفترة تعطيل الدراسة لمدة اسبوعين، بما يحقق ضمان السلامة والحماية لأبنائها الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين.

وقامت الجامعة بتعقيم وتطهير كليتى التربية للطفولة المبكرة، والتربية النوعية، بمتابعة من الدكتورة زينب محمد أمين عميد كلية التربية النوعية، والدكتور باسم عبد الحكيم أمين عام الجامعة، وأمناء الكليات، وعمر طه مدير إدارة شئون المقر بالجامعة.

وأضاف الدكتور "عبد النبي" أنه تم إعداد فيديوهات تعريفية للطلاب توضح كيفية التعامل مع منصة المقررات على موقع الجامعة، من خلال اجهزة الهواتف المحمولة والكمبيوتر الشخصي، وذلك فى إطار سعى جامعة المنيا لمساعدة ابنائها الطلاب فى متابعة العملية التعليمية فى ظل الظروف الراهنة، واستمرارًا لتفعيل منظومة التعليم عن بعد طوال فترة تعليق الدراسة، وفق إجراءات تضمن استمرار العملية التعليمية بالفصل الدراسى الثانى من خلال المنصات الإلكترونية، وذلك بالتعاون بين كليات الجامعة، ومركز تكنولوجيا المعلومات.



بث المقررات الدراسية لبرامج التعليم المدمج



بث المقررات الدراسية لبرامج التعليم المدمج



بث المقررات الدراسية لبرامج التعليم المدمج (



بث المقررات الدراسية لبرامج التعليم المدمج



بث المقررات الدراسية لبرامج التعليم المدمج