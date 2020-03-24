صور.. إمداد أبواب مبنى محافظة البحيرة بكاشف الحرارة وتوزيع ماسكات على المواطنين

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، تكثيف الجهود لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا، مضيفا أنه فى إطار تنفيذ سلسلة من الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد تم تزويد بوابات الديوان العام للمحافظة بكاشف للحرارة وذلك لكون الديوان العام من أكثر المنشآت الخدمية التي يتردد عليها المواطنون، حيث يتم قياس درجة الحرارة لكافة المترددين على الديوان العام قبل دخولهم من البوابة، للتأكد من استقرار درجة الحرارة.

وفى هذا السياق وجه محافظ البحيرة بتوزيع ماسكات وجوانتيات طبية على المواطنين المترددين على ماكينات الصراف الآلي "ATM" ومكاتب البريد ، بالتزامن مع توقيت صرف المرتبات الشهرية للعاملين بالدولة .

وشدد محافظ البحيرة على استمرار أعمال تطهير وتعقيم المصالح الحكومية والشوارع العامة ، وأماكن التجمعات ، وإتخاذ التدابير الوقائية اللازمة والتوعية ، والتنسيق مع أجهزة المحافظة ، لافتاً إلى إستمرارغرفة العمليات الرئيسية تلقى بلاغات المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الإحترازية على الخط الساخن 114على مدار اليوم.

وأكد محافظ البحيرة على ضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة مطالباً من المواطنين التزام منازلهم والابتعاد عن الأماكن المزدحمة وعدم التواجد بها، وذلك حرصا على سلامتهم .

يذكر أن اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة قد وجه بتواصل الحملات الوقائية واتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة والتنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية للحد من انتشار فيروس كورونا وتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان حرصا على سلامة المواطنين.

كما وجه محافظ البحيرة القيادات التنفيذية بضرورة استمرار الحملات الرقابية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وأشار محافظ البحيرة إلى التنسيق والمتابعة المستمرة مع مديرية الصحة بالبحيرة لمتابعة أي حالات اشتباه أو إصابة بالمرض، وأنه تم رفع درجة الاستعداد بالقطاع الصحي بنطاق المحافظة لمواجهة أى مستجدات وفقاً للخطة الموضوعة فى هذا الشأن .

وأكد محافظ البحيرة إلغاء كافة الاحتفالات والفعاليات والاجتماعات الكبرى بنطاق المحافظة والتي يترتب عليها أي تجمعات للمواطنين .



إمداد أبواب مبنى محافظة البحيرة بكاشف الحرارة وتوزيع ماسكات على المواطنين



إمداد أبواب مبنى محافظة البحيرة بكاشف الحرارة وتوزيع ماسكات على المواطنين



إمداد أبواب مبنى محافظة البحيرة بكاشف الحرارة وتوزيع ماسكات على المواطنين



إمداد أبواب مبنى محافظة البحيرة بكاشف الحرارة وتوزيع ماسكات على المواطنين