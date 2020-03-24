اليوم السابع
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صور.. إغلاق وتحرير محاضر لـ76 منشأة غير ملتزمة بإجراءات الوقاية من كورونا بالإسكندرية

الثلاثاء، 24 مارس 2020 01:45 م
صور.. إغلاق وتحرير محاضر لـ76 منشأة غير ملتزمة بإجراءات الوقاية من كورونا بالإسكندرية اغلاق المحلات المخالفة
الإسكندرية جاكلين منير

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واصلت أحياء الاسكندرية حملات غلق المنشآت الغير ملتزمة بتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا ، و ذلك تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية ، وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ،  وتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لاتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد ، بنطاق الثغر.

ووجه الدكتور ياسر الجندي رئيس حي ثان المنتزه الإدارات المعنية بالحي لشن حملات لإغلاق جميع المراكز التعليمية والبلاي ستيشن وصالات الجيم ودور الحضانة والملاعب الرياضية ، بنطاق الحي حفاظا على صحة أبنائنا وتجنبا لانتشار الفيروس.

واستهدفت الحملة إغلاق المراكز التعليمية بنطاق الحي وغيرها من أماكن التجمعات، وتم تنفيذ الإغلاق الفوري لعدد 2 ملعب كرة قدم إحداهما أمام مزلقان المعمورة البلد، والآخر بمنطقة الإصلاح شارع مصطفى كامل خلف مركز التدريب على الميكنة الزراعية، وعدد 1 حضانة، وعدد 7 بلاي ستيشن، وعدد 2 جيم، بكل من شارع سلمان الفارسي المتفرع من جمال عبدالناصر بالعصافرة بحرى، وشارع ملك حفني بحرى، وتشكلت لجنة الغلق من ممثلي الجهات المعنية، مساعد رئيس الحي مدير إدارة الخدمات، مسؤول الغلق بإدارة رخص المحلات، ممثل عن إدارة المتابعة الميدانية.

وفى حى الجمرك تم شن مكبرة بقيادة  نجوى امين رئيس حي الجمرك ؛ وتواجد النقيب  ياسر رجب رئيس وحدة المرافق بالحي ، سكرتير عام الحي ، والإدارات المعنية بالحي ،  وأثناء المرور بدائرة الجمرك ، تم إغلاق وتشميع " ٣ " منشآت غير ملتزمة وعمل محاضر غلق لعدد " ٦ "أخرين كما تم تغريم عدد " ٢ " منشآت غير ملتزمة وعمل محاضر غلق لعدد " ٣ " اخرين  وذلك بدائرة اللبان ، وأثناء المرور بدائرة الجمرك ، تم إغلاق وتشميع " ٣ " منشآت غير ملتزمة وعمل محضر غلق لمنشأة واحدة اخرى ، والتحفظ على عربة بها 395 كرتونة أغذية ، كما تم المرور على الأماكن المخالفة للميعاد المحدد والتى جاء بها إشارة للحي وتم التأكد من إغلاقها ، كما تم عمل 3 محاضر غلق لمنشآت غير ملتزمة وذلك بدائرة اللبان

وشهدت منطقتي الناصرية القديمة والسفن بنطاق حي العامرية ثان ، شن حملة تحت إشراف محمد عبدالله رئيس حى العامرية ثان ، لمتابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيرس كورونا ، و تم غلق 4   سيبر بالناصرية و  بمنطقة السفن ، وحضانة اطفال  بالكينج وقاعه افراح  ، فيما تم غلق مقهى وتشميعها فى شارع الكينج القديم  ، غلق وتشميع عدد اثنين مقهى وسيبر بداخل المقهى وتم التحفظ على اثنين شاشة تلفزيون ، 2  بلاى ستيشن من السيبر.

وفى نفس السياق شن حي وسط اليوم حملة  مكبرة لمتابعة الالتزام بمواعيد الإغلاق المقررة بنطاق الحي ، بحضور اللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسكندرية ؛ العميد  فادي وديع رئيس حي وسط،ومامور قسم العطارين، واسفرت الحملة عن إغلاق وتشميع عدد 6 منشآت متنوعة لم تلتزم بمواعيد الإغلاق المقررة بكوم الدكة ومحطة الرمل

كما تم المرور بمنطقة محرم بك بمشاركة وحدة المرافق بحي وسط، وأسفرت الحملة عن اغلاق وتشميع عدد 10 منشآت بشوارع الرصافة، الناصر محمد، الابعاديه، عبد المنعم رياض، ونادي الصيد.

وشهدت منطقتي بولكلي وونجت الواقعتان بنطاق حي شرق، حملة مكبرة بقيادة المهندسة سحر شعبان رئيس حي شرق والعميد شريف حسني نائب مدير إدارة شرطة المرافق، وبحضور  عزة سعد سكرتير عام الحي والنقيب سعد رمضان رئيس وحدة شرطة المرافق بالحي، و بدأت الحملة بغلق عدد 2 مقهى بمنطقة بولكلي لم يلتزما بمنع تقديم "الشيشة" للمواطنين وأيضًا غير متبع اشتراطات الترخيص.

كما تم المرور على منطقة مساكن العبور التابع لدائرة قسم شرطة رمل أول، وغلق عدد 2 مقهى وعدد 3 محال ألعاب إليكترونية، بالإضافة إلى إزالة "السقايف" بالمنطقة.

وخلال الحملة تم متابعة كافة المقاهي بالمنطقة والتشديد على غلق المقاهي والمطاعم في تمام الساعة السابعة مساء تنفيذا لقرار المحافظ، بالإضافة إلى مصادرة "الشيشة" بالمقاهي التي لم تلتزم بالمنع بعدد يصل إلى 49 شيشة.

وفى حى غرب قاد اللواء هشام كمال وكيل الوزارة رئيس حى غرب ويرافقه النقيب محمد سعيد رئيس وحدة شرطة المرافق بحى غرب حملة لتنفيذ حملات مكبرة لغلق المعاهد التعليمية والحضانات والنوادى الصحية والسيبرات وقاعات الافراح والمحلات العامة المخالفة للشروط البيئية كقرار احترازى من الدولة حفاظا على الصحة العامة للطلاب ومنع التجمعات لمنع انتشار فيروس كورونا بقطاعى مينا البصل  كرموز حيث اسفرت الحملة عن غلق و تشميع 11 منشآت متنوعة بالقطاعين.

 

اغلاق البلاى ستيشن
اغلاق البلاى ستيشن

 

اغلاق المحلات المخالفة
اغلاق المحلات المخالفة

 

الاغلاق بالشمع الاحمر
الاغلاق بالشمع الاحمر

 

التحفظ على ادوات الشيشة
التحفظ على ادوات الشيشة

 

الشمع الاحمر
الشمع الاحمر

 

حملات الاغلاق
حملات الاغلاق

 

حملات شرق الاسكندرية
حملات شرق الاسكندرية

 

حملات على المقاهى
حملات على المقاهى

 


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