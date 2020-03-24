اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 مارس 2020 03:56 م
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صور .. إغلاق مصنع مخالف للشروط البيئية وبدون ترخيص شرق الإسكندرية

الثلاثاء، 24 مارس 2020 03:32 م
صور .. إغلاق مصنع مخالف للشروط البيئية وبدون ترخيص شرق الإسكندرية حملة اغلاق مصنع بالإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير

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شنت المهندسة سحر شعبان رئيس حي شرق الإسكندرية ، حملة مكبرة لاغلاق مصنع أضر بالبيئة عن طريق صرف مخلفاته بالطريق العام ، وذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، حيث أغلقت المهندسة سحر شعبان رئيس حي شرق، مصنع بشارع آلبرت الأول يُسبب الضرر بالبيئة وصحة المواطنين عن طريق مخالفة الترخيص الصادر له في صرف مخلفاته بالطريق العام.

وتم تحرر محضر بقسم شرطة سيدي جابر، بحضور إدارات شئون البيئة بالحي ورخص المحلات ولجنة الغلق وإشغال الطريق ووحدة التدخل السريع ، وشددت رئيس حي شرق بإنه لن يتم فتح المصنع مرة آخرى إلا بتوفيق الأوضاع مع شركة الصرف الصحي بما لايخل الاشتراطات البيئية والصحية اللازمة.

من جهه أخرى و فى اطار الاهتمام بالبيئة ، قامت إدارة الحدائق بالحي ، بزراعه عدد من نباتات التفله فى شارع فوزى معاذ ضمن الخطه الموضوعه من قبل الإدارة لرفع كفاءه المناطق والشوارع ،كما تم الانتهاء من قص وتقليم الاشجار بشارع فوزى معاذ، وزراعه نباتات الهيبسكس فى كلا من حديقه الوزاره وكوتاريللى وكذلك ازاله الحشائش، وقص المسطح الأخضر وتنقيه الحشائش بحديقه زهران سموحة ، بالإضافة إلى توجيه سيارات المياه للعمل بالحدائق نطاق الحي.

كما قامت إدارة الحدائق  بتنظيف مثلث النزهه من الحشائش وعمل حديات واعاده زراعته مره اخرى ضمن الخطه الموضوعه من قبل الإدارة لرفع كفاءة المكان ، بالإضافة إلى تنظيف وازاله الحشائش من حديقه لافيزون بشارع مصطفى كامل، وأيضًا عمل سيارات المياه لرى الزراعات بنطاق الحى.

اغلاق المصنع
اغلاق المصنع
اغلاق بالشمع الاحمر
اغلاق بالشمع الاحمر
حملة الاغلاق
حملة الاغلاق
صرف المخلفات على الشارع
صرف المخلفات على الشارع

 

 

 

 

فيما واصل حي شرق برئاسة المهندسة سحر شعبان،  متابعة الحملات لإزالة الإعلانات المخالفة بنطاق الحي، وقامت  إدارة الإعلانات بإزالة عدد 15 استاند مخالف

 

 

 

 

 


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