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صندوق تحيا مصر: لدينا محور خاص لمواجهة الكوارث والأزمات..وساهمنا مليار جنيه لمواجهة فيروس c

الثلاثاء، 24 مارس 2020 12:13 ص
صندوق تحيا مصر: لدينا محور خاص لمواجهة الكوارث والأزمات..وساهمنا مليار جنيه لمواجهة فيروس c محمد مختار
إبراهيم سعيد

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قال محمد مختار المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن الصندوق به محور خاص بالأزمات والكوارث ليكون صمام أمان يعاون أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني والشراكة مع القطاع الخاص.
 
 
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الكثيرين من المصريين يقفون مع الصندوق فى مواجهة كورونا لتكرار تجربة الصندوق عندما أسهم في علاج فيروس سي بمليار جنيه.
 
وأضاف محمد مختار المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، أنهم يراهنون على ثقة المواطنين في صندوق تحيا مصر، لافتا إلى أن الصندوق تمكن من تدبير 1000 مضخة سوائل و200 جهاز تنفس صناعي.
 
وأوضح محمد مختار، في مداخلته مع برنامج على مسئوليتي على صدى البلد أنه سيكون هناك اجتماع قبل نهاية الأسبوع مع وزيرة التضامن لتوزيع المساعدات على متضرري السيول.
 
وأردف مختار، أن الكثير من الشخصيات العامة ورجال الأعمال تواصلوا مع مجلس الوزراء لمعرفة حساب صندوق تحيا مصر للتبرع من أجل مواجهة كورونا.
 
ومن جانب أخر قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن الصندوق وضع تحت تصرف وزارة الصحة 1000 مضخة سوائل و200 جهاز تنفس صناعى، وفي حالة التبرع يمكن الاتصال على رقم 15118 الخط الساخن للصندوق ويمكن أن يذهب إليه مندوب للتعامل معه.
 
وأشار محمد مختار إلى إن الصندوق يقبل التبرعات العينية على رقم الحساب الخاص بالصندوق، كما أن الصندوق يقبل التبرع من خلال البطاقة الائتمانية على حساب تحيا مصر، فى حالة عدم نزول المواطن.
 
وأضاف مختار، إنه يجب تكاتف الجميع، ويجب أن نقف جانب بعضنا البعض وتوحيد الجهود في المشاركة العمل المجتمعي، مشيرا إلى أن الصندوق يتواصل مع منظمات المجتمع المدنى.
 
وكان الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، كشف عن خروج 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 7 أجانب و8 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 56 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 74 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
 
وأوضح أنه تم تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 4 حالات وهم: مواطنة تبلغ من العمر 51 عاماً، ومواطن يبلغ من العمر 80 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 73 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 56 عاماً.

 


محمد مختار

صندوق تحيا مصر

منظمات المجتمع المدني

أحمد موسى

على مسئوليتي

القطاع الخاص

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