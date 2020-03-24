صندوق تحيا مصر: لدينا محور خاص لمواجهة الكوارث والأزمات..وساهمنا مليار جنيه لمواجهة فيروس c

إبراهيم سعيد

قال محمد مختار المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن الصندوق به محور خاص بالأزمات والكوارث ليكون صمام أمان يعاون أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني والشراكة مع القطاع الخاص.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الكثيرين من المصريين يقفون مع الصندوق فى مواجهة كورونا لتكرار تجربة الصندوق عندما أسهم في علاج فيروس سي بمليار جنيه.

وأضاف محمد مختار المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، أنهم يراهنون على ثقة المواطنين في صندوق تحيا مصر، لافتا إلى أن الصندوق تمكن من تدبير 1000 مضخة سوائل و200 جهاز تنفس صناعي.

وأوضح محمد مختار، في مداخلته مع برنامج على مسئوليتي على صدى البلد أنه سيكون هناك اجتماع قبل نهاية الأسبوع مع وزيرة التضامن لتوزيع المساعدات على متضرري السيول.

وأردف مختار، أن الكثير من الشخصيات العامة ورجال الأعمال تواصلوا مع مجلس الوزراء لمعرفة حساب صندوق تحيا مصر للتبرع من أجل مواجهة كورونا.