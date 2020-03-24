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صحيفة صينية: العلماء يجرون تجارب على كوكتيل أدوية للتوصل لعلاج كورونا

الثلاثاء، 24 مارس 2020 11:36 ص
صحيفة صينية: العلماء يجرون تجارب على كوكتيل أدوية للتوصل لعلاج كورونا العلماء يتسابقون لايجاد علاج لكورونا
كتبت هند عادل

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يواصل علماء وباحثين العالم أجمع سباقهم في معركة التوصل إلى علاج ضد فيروس كورونا ويتطلع الباحثون إلى إعادة استخدام المستحضرات الصيدلانية الموجودة حاليًا لاستهداف المرض الذى  قتل بالفعل الآلاف حول العالم.

ووفقا لتقرير لصحيفة south china post عادةً ولكن العلماء يتسابقون لإعادة استخدام الأدوية الموجودة أو المواد المعتمدة مسبقًا لمحاولة تصنيع دواء مضاد للفيروسات بسرعة لمحاربة Covid-19.

بينما ضرب الوباء المزيد من البلدان حول العالم وارتفعت حصيلة القتلى ، حددت منظمة الصحة العالمية أربعة أدوية الأسبوع الماضي وبدأت تجربة عالمية ، واصفة إياها بأنها تضامن. اثنان منهم "كوكتيل دواء" فى محاولة لإيجاد العلاج الفعال فى مواجهه الفيروس.

وهي تشمل ريميسيديفير، وهو عقار تم اعتماده مسبقًا مصمم أصلاً لعلاج الإيبولا، ومزيج اثنين من أدوية فيروس نقص المناعة البشرية، لوبينافير وريتونافير، وكوكتيل آخر من lopinavir و ritonavir بالإضافة إلى الانترفيرون ؛ وعقار الكلوروكين المضاد للملاريا، حتى الآن لم يتمكن أي دواء مضاد للفيروسات من استهداف Covid-19.

تم توفير دواء "ريميدسفير"  وهو دواء استقصائي وريدي مع نشاط واسع مضاد للفيروسات يمنع التكاثر الفيروسي  لأول مرة من أجل "الاستخدام الرحيم" للمرضى المصابين بأمراض خطيرة في الصين في وقت مبكر من فبراير وفي وقت لاحق في دول أخرى، كان الطلب على الاستخدام الرحيم مرتفعًا جدًا لدرجة أن الشركة المصنعة قالت خلال عطلة نهاية الأسبوع إنها ستعلق مؤقتًا منح الوصول إلى المرضى الجدد.

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن العقار الوريدي أظهر "نشاطًا واسعًا مضادًا للفيروسات يمنع التكاثر الفيروسي".

لكن التجارب السريرية ستكون حاسمة لتحديد فعالية وسلامة الدواء،ووفقًا لمعلومات على موقع منظمة الصحة العالمية على الإنترنت ، أظهرت التجارب السابقة للدواء لعلاج الإيبولا إمكانية سمية الكبد.

وقال عالم الفيروسات جيريمي روسمان من جامعة كينت البريطانية "أن دواء "ريميدسفير" لديه إمكانات ، لكن من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان هذا سيكون علاجًا فعالًا يمكن استخدامه على نطاق واسع".

جذب مرشح آخر هو الكلوروكين الانتباه في الولايات المتحدة بعد أن تم انتقاد الرئيس دونالد ترامب لأنه قدم ادعاءات مبالغ فيها حول دواء مضاد للملاريا ، هيدروكسي كلوروكوين والكلوروكين ، لعلاج Covid-19.

في شهر فبراير ، قالت مجموعة بحثية بقيادة وانج مانلي من الأكاديمية الصينية للعلوم أنها وجدت أن الكلوروكين أوقف بنجاح تكرار Sars-CoV-2 ، وهو الاسم الرسمي للفيروس التاجي الذي يسبب  فيروس كورونا في الخلايا البشرية المستزرعة.

وأدرج الدواء في إرشادات الصين للعلاج وقال كبير خبراء أمراض الجهاز التنفسي الصيني تشونغ نانشان إن الدواء أكثر أمانًا لأنه تمت الموافقة عليه لعلاج الملاريا.

ومع ذلك ، بعد وقت قصير من تعليقات ترامب العامة ، قالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إن الدواء لم تتم الموافقة عليه لعلاج Covid-19 وقالت إن هناك حاجة إلى مزيد من الاختبارات لتحديد سلامته وفعاليته في علاج المرض.

في البشر يعمل الكلوروكين بشكل جيد ضد الملاريا ولكن هذه آلية مختلفة عن تلك التي نراها ضد الفيروسات، إن الدليل على استخدام الكلوروكوين كمضاد للفيروسات في البشر أقل إقناعًا وسيتطلب المزيد من الدراسة  لأن بالنسبة لبعض الفيروسات المختبرة ، جعل الكلوروكين المرض أسوأ في النماذج الحيوانية .

 

 


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