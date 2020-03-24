اليوم السابع
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صحة البحر الأحمر: تعقيم 81 منشأة سياحية و131 حكومية و51 عامة بالمحافظة

الثلاثاء، 24 مارس 2020 08:27 ص
صحة البحر الأحمر: تعقيم 81 منشأة سياحية و131 حكومية و51 عامة بالمحافظة الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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قال الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر أن عمليات التعقيم فى مدن المحافظة والتى بدأت منذ عدة أيام ، شملت عدة منشأت مختلفة منها سياحية وحكومية وعامة.

وكشف وكيل وزارة الصحة والسكان، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تم تعقيم 81 منشأ سياحية، و131 منشأ حكومية، و51 منشأة عامة، مؤكدا أن أعمال التعقيم  سوف تستمر خلال الأيام المقبلة.

وكان  الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر،قد أكد أن هحرصاً على الصحة العامة، والتأكد من توافر كافة الأدوات والمستلزمات اللازمة لعمليات التطهير والتعقيم، تم توجيه فرق مكافحة الأمراض المتوطنة برئاسة الدكتورة نصره سعد، وفرق المتوطنة بالإدارات الصحية بمدن المحافظة المختلفة وبمشاركة الوحدات المحلية للقيام بأعمال الرش والتعقيم والتطهير.

وأكد أن  الفرق قامتبرش وتطهير وتعقيم 12 فندق سياحى بالغردقة، وبالاضافة الى عمل حملات التوعية وتدريب العاملين بالمنشآت السياحية، كذلك 41 ديوان من دواوين المصالح الحكومية، بينهم مبنى حى جنوب الغردقة، والوحده الشاملة لرعاية الاحداث، والإدارة العامة للمياه الجوفية، وقسم شرطة الكهرباء، ومبنى الادارة الصحية والسكن الإدارى والمبنى الإدارى شرطة النجدة، ومقر فرع المجلس القومى للمرأة ومبنى ادارة المحميات بالبحر الأحمر، وشوارع منطقة الدهار، وشوارع وممرات منطقة الممشى السياحى ، ومستشفى الحميات والمستشفى العام، والمعمل المشترك، ومطار الغردقة، ومبنى التأمينات والمعاشات، والسنترال السياحى، وسنترال الدهار.


البحرالاحمر

الغردقة

تعقيم المنشأت السياحية

المنشأت العامة

مديرية الصحة بالبحر الاحمر

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