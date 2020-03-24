اليوم السابع
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شريف البلتاجى يطالب بسرعة تنفيذ قرارات الرئيس بضخ 100 مليار جنيه بالاقتصاد

الثلاثاء، 24 مارس 2020 01:00 ص
شريف البلتاجى يطالب بسرعة تنفيذ قرارات الرئيس بضخ 100 مليار جنيه بالاقتصاد شريف البلتاجى
كتبت سماح لبيب

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أشاد شريف البلتاجى عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ، بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى التى تضمنت صرف 100 مليار جنيه لدعم الاقتصاد المصري ومن بينها الصادرات المصرية من خلال دعم المساندة التصديرية ومستحقات المصدرين ، لافتا إلى ضرورة سرعة تطبيق القرار من وزيرة التجارة والصناعة لمنع تضرر المصدرين خاصة بعد توقف صرف المساندة التصديرية منذ ٤ سنوات وأن الشركات المصرية لا تستطيع تحمل مزيد من الأعباء. 
 
وأضاف البلتاجى فى تصريح خاص ل اليوم السابع، أن هناك عدد من القرارات اللازمة التى يجب أن تتخذها وزارة التجارة لدعم الصادرات المصرية خاصة لقطاع الحاصلات الزراعية سريعة التلف والتى تواجه حاليا ارتفاع أسعار الشحن على التصدير والكثير من الأزمات التى تحتاج لتدخل الحكومة ممثلة فى وزيرة التجارة والصناعة ، خاصة تكثيف الطائرات المخصصة للتصدير ذات الحجم الكبير ، حيث أن وقف رحلات طيران الركاب أدى إلى تكدس الكميات على البضائع حيث كانت تتحمل على متنها مزيد من كميات البضائع مع رحلات الركاب. 
 
 
وكان عدد كبير من المصدرين عقد اجتماع مع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة للتدخل بحل أزمة المصدرين ومن أبرز مطالبهم 
 
 
1 وضع برنامج استثنائى لتحفيز الصادرات خلال الـ3 شهور المقبلة وتنفيذة سريعا من الحكومة للمصدرين. 
 
2  إعادة فتح خطوط الشحن البرية خاصة مع الدول الإفريقية .
 
3 سرعة رد مستحقات الشركات المصدرة من وزارة المالية لدى صندوق تنمية الصادرات مع اقتراح السداد من موازنة الصندوق للعام الحالي 2019/2020 . 
 
4 تأجيل سداد الأقساط الضريبية على الشركات لفترة محددة وبدون فوائد.
 
5  تخفيض شركة مصر للطيران أسعار الشحن خاصة فى ظل قرار الشركة بمضاعفة الأسعار مؤخرا وبصفة خاصة لأسواق الدول العربية .
 
ووعدت نيفين جامع النظر فى حل كافة الأزمات، ومخاطبة الملحقين التجاريين فى مختلف الدول للتواصل مع المصدرين وتسهيل كافة إجراءات نقل السلع إلى الأسواق المختلفة 

اخبار الاقتصاد

ارتفاع أسعار الشحن

وقف الطيران

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