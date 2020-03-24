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شاهد لحظة خروج المتعافين من "كورونا" من الحجر الصحى بإسنا

الثلاثاء، 24 مارس 2020 12:51 ص
شاهد لحظة خروج المتعافين من "كورونا" من الحجر الصحى بإسنا خروج المتعافين من فيروس كورونا
الأقصر - أحمد مرعى

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انتهت مستشفى إسنا التخصصي التى خصصتها الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان لتصبح أول مستشفى للحجر الصحى وعزل مصابي فيروس كورونا "كوفيد – 19" بجنوب الصعيد، من كافة إجراءات خروج 13 حالة عقب تعافيهم تماماً من الفيروس وشفائهم بعد ظهور تحاليلهم سلبية مؤخراً، وهم من المصريين والجنسيات المختلفة عقب إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لخدمتهم وتوفير الدعم اللازم لهم بعد التعافي من كورونا.

وحصل "اليوم السابع" على صور وفيديوهات خاصة لحظة خروج المصابين من المستشفى بعد تعافيهم تماماً من فيروس كورونا، حيث أكدت المستشفى التخصصى بإسنا المخصصة للحجر الصحى – فى بيان صحفى – أنه تم رسمياً خروج 13 شخصا من المصابين بفيروس كورونا بعد تماثلهم للشفاء وتحول النتائج من الإيجابية إلى السلبية، والتي تعتبر أول دفعة سلبية تخرج من الحجر الصحي بإسنا، إثر إصابتهم بفيروس كورونا والبالغ عددهم 13 شخصا من جنسيات عدة.

وكانت قد أعلنت مستشفى إسنا التخصصى، أمس عن خروج أول حالة عقب تعافيه تماماً من الإصابة بالفيروس وهو "حسن,ع. ا" كبير مراقبي الصحة بمديرية الشئون الصحية بالأقصر، وقائد الفريق الطبي الذي تواجد 14 يوماً على متن أول مركب نيلية ظهر عليها فيروس كورونا فى محافظة الأقصر خلال الفترة الماضية، وقالت مصادر طبية بالمستشفى لـ"اليوم السابع"، أنه خرج بالفعل الطبيب المتعافى من فيروس كورونا "كوفيد – 19" بعد إصابته به نتيجة مخالطة السائحين والعاملين بالمركب النيلية الأولى التي ظهرت عليها حالات إصابة عديدة مصابة بالفيروس، والذي تم نقله عقب إنتهاء العزل بالمركب وكافة طاقم الفريق الطبي لمستشفى إسنا التخصصى عقب إصابتهم بالفيروس نتيجة المخالطة للمصابين خلال تلك الفترة، وجارى خروج باقى الفريق الطبي بالكامل عقب تعافيهم من الفيروس وشفائهم تماماً.

ومن المقرر أن يتم توفير طواقم طبية جديدة داخل المستشفى عقب النجاح والمجهود الشاق للأطباء والتمريض داخل المستشفى على مدار الفترة الماضية، وذلك للتخفيف عنهم خلال مسيرة مكافحة المرض والتعامل مع حالات المرضى من مختلف الجنسيات حول العالم والمصريين المخالطين للحالات المصابة بعد إيجابية تحاليلهم.

 


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