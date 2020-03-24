اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 مارس 2020 06:07 م
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سيولة مرورية بنفق الهرم فى اتجاه الجيزة

الثلاثاء، 24 مارس 2020 06:05 م
سيولة مرورية بنفق الهرم فى اتجاه الجيزة سيولة مرورية ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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شهد نفق الهرم منذ قليل، سيولة مرورية في الاتجاه القادم الهرم لميدان الجيزه، فيما شهد النفق في الاتجاه القادم من الجيزة للمريوطية زحام مرورى بسبب الوقوف العشوائى للسيارات أعلى النفق بنصر الدين.

كما شهدت الطرق الرئيسية فى محافظتى القاهرة والجيزة، خلال الذروة الأولى، من صباح اليوم الثلاثاء انتظاما بحركة المرور وسط تواجد أمنى فى الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين، عبر المحاور والكبارى والطرق بالمحافظتين، وسحب أى كثافات مرورية، وإزالة أى معوقات مرورية .

وشهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، انتظامًا بشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات

وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

كما انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.

 

 

 

 

 

 

 

 


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