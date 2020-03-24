اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 مارس 2020 05:14 م
خالد صلاح
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سلطنة عمان تصدر قرارات جديدة لمنع تفشى كورونا

الثلاثاء، 24 مارس 2020 04:07 م
سلطنة عمان تصدر قرارات جديدة لمنع تفشى كورونا محاولات رصد مصابى فيروس كورونا
أ ش أ

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أصدرت اللجنة العليا المكلفة بالتعامل مع الآثار الناتجة من فيروس كورونا المستجد، بسلطنة عمان، عددًا من القرارات الجديدة لمنع تفشى الفيروس، وقررت اللجنة- فى بيان، أوردته وكالة الأنباء العمانية، اليوم الثلاثاء- فتح حساب مصرفى لتلقى التبرعات الماليّة تحت إدارة وزارة الصحة، وتفعيل قطاع الاستجابة الطبيّة والصّحة العامة، وقطاع الإغاثة والإيواء.
 
كما قررت اللجنة تعليق جميع رحلات الطيران الداخليّة والدولية من مطارات السلطنة وإليها ابتداءً من الساعة الثانية عشرة ظهرَ يوم الأحد الموافق 29 مارس 2020م، وتُستثنى من ذلك التعليق رحلات محافظة مسندم ورحلات الشحن الجوي.
 
وشددت اللجنة على الجهات ذات العلاقة بترتيب عودة من يرغب من العمانيين عمومًا، والطلبة المبتعثين على وجه الخصوص إلى السلطنة، موجهة الجهات المختصة بتوفير العزل المؤسسى لهم.
 
كما وجهت بتخصيص أماكن لغسل الموتى فى كل الولايات، والتعامل مع كل جثّة حسب مقتضيات مخاطر العدوى، داعية كافة أفراد المجتمع والمؤسسات إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، وتؤكد على مخاطر التجمعات عمومًا، بما فيها التجمعات داخل المنازل، فى احتمالات انتشار الوباء.
 
وكانت اللجنة العليا قد قررت أمس الأول الأحد تقليص عدد الموظفين الموجودين فى مقرات العمل فى الجهات الحكومية إلى ما لا يزيد على 30% من إجمالى عدد الموظفين لإنجاز الأعمال الضرورية، فيما يباشر بقية الموظفين أعمالهم عن بُعد حسبما تحدده الجهة التى يعمل بها الموظف.
 

عمان

سلطنه عمان

كورونا

فيروس كورونا

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