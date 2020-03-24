سكان شارع النجدة وقرية السعدية البحرية بدمياط يشتكون انتشار القمامة .. صور

دمياط عبده عبد البارى

شكا سكان شارع النجدة بدمياط والمترددين على مستشفى الحميات ومخازن الأدوية من انتشار القاذورات ومياه المجارى المتراكمة نتيجة دخول وخروج سيارات النظافة والمجارى لجراج مجلس مدينة دمياط.

وقال الأهالى المفترض اننا نعاني من الروائح الكريهة نتيجة تساقط القمامة من السيارات الداخلة والخارجة إلى الجراج الملاصق لمستشفى حميات دمياط ومخازن وشركة الادوية.

وطالب السكان محافظ دمياط بالتدخل لمنع هذه المشكلة ونقل الجراج لمنطقة أخرى وخاصة وانه يقع داخل كتلة سكنية ومجاور لمستشفى الحميات.

وعلى جانب اخر اشتكى اهالى قرية السعدية البحرية التابعة لمركز كفر سعد بمحافظة دمياط من تراكم مياه الأمطار وطفح المجارى بمختلف شوارع القرية ويعاني الأهالى من السير وسط المجارى وتراكمات القمامة التى تهدد صحتهم وصحة ابنائهم .

كما تحول مركز شباب السعيدية البحرية إلى مستنقع لمياه المجاري بسبب انسداد الصرف الصحي العشوائي.

وعبر الأهالى عن معاناتهم من سوء حالة الخدمات بالقرية وطالب الأهالى الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بزيارة القرية والوقوف على حالة القرية على الطبيعة وعدم الاعتماد على تقارير المتابعة المكتوبة ان كل حاجه تمام .