اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 مارس 2020 01:31 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 24-3-2020 أمام الجنيه المصرى

الثلاثاء، 24 مارس 2020 12:58 م
سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 24-3-2020 أمام الجنيه المصرى الريال السعودى
كتبت ريهام الباشا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تباين سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 24-3-2020، فى عدد من البنوك مقارنة بختام تعاملات الأمس، حيث سجل متوسط سعر الريال 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى المصرى 4.15 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات بعض البنوك العاملة فى مصر.

 

 وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:
 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
 

4.17 جنيه للشراء .

  4.20 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
 

4.15   جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

 

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر
 

4.15  جنيه للشراء.

4.19  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك البركة
 

4.14  جنيه للشراء.

4.24  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
 

4.15  جنيه للشراء

4.21  جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
 

4.15  جنيه للشراء

4.20  جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى قناة السويس
 

4.16 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك العربى الإفريقى الدولى
 

4.16جنيه للشراء

4.21 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى
 

4.13 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

 

 سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان
 

4.10 جنيه للشراء.

4.21 جنيه للبيع.

 

الريال هو الوحدة الأساسية للعملة السعودية، ويتكون الريال من 100 هللة، ويصدر الريال عن مؤسسة النقد العربى السعودي، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة، ويعادل الدولار الأمريكي 3.75 ريالاً، والريال مرتبط بالدولار الأمريكي عند 3.75 ريالات منذ 1986، وهو عبارة عن صكوك وعملات فضية كانت تستخدم في التجارة العالمية بشكل مستمر منذ الإصدار الأول لها في عام 1741

العملات الورقية عباره عن" 5 ريال، 10 ريال، 50 ريال، 100 ريال، 500 ريال"، والعملات المعدنية عباره عن: 1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال".


سعر الريال السعودى

سعر الريال

سعر الريال اليوم

الريال السعودى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
دار الإفتاء: لا صحة لوجود فيروس كورونا فى القرآن وما يروج عنه خرافات

دار الإفتاء: لا صحة لوجود فيروس كورونا فى القرآن وما يروج عنه خرافات

البنك المركزى يمنح المنشآت السياحية قروضا لسداد مرتبات العاملين والموردين

البنك المركزى يمنح المنشآت السياحية قروضا لسداد مرتبات العاملين والموردين

روبوتات ديلفرى وتطبيقات ذكية.. تقنيات لجأ إليها العالم لمواجهة كورونا "فيديو"

روبوتات ديلفرى وتطبيقات ذكية.. تقنيات لجأ إليها العالم لمواجهة كورونا "فيديو"

مؤتمر صحفى هام ظهر اليوم لرئيس الوزراء وقرارات حكومية مرتقبة لمواجهة كورونا

مؤتمر صحفى هام ظهر اليوم لرئيس الوزراء وقرارات حكومية مرتقبة لمواجهة كورونا

الداخلية تلاحق المقاهى والمراكز التعليمية ومحال المنظفات مجهولة المصدر

الداخلية تلاحق المقاهى والمراكز التعليمية ومحال المنظفات مجهولة المصدر

أستاذ فقه بالأزهر: حظر التجوال كان موجودا أيام النبى محمد

أستاذ فقه بالأزهر: حظر التجوال كان موجودا أيام النبى محمد

تفاصيل خطة وزارة النقل للكارت الموحد لاستقلال وسائل المواصلات العامة

تفاصيل خطة وزارة النقل للكارت الموحد لاستقلال وسائل المواصلات العامة

المرور: غرف متابعة لحركة السيارات بالطرق السريعة بعد تحذيرات الأرصاد

المرور: غرف متابعة لحركة السيارات بالطرق السريعة بعد تحذيرات الأرصاد

إزاى تشترى شهادات بفائدة 15%؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

إزاى تشترى شهادات بفائدة 15%؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

اليوم.. دار الافتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1441 هجريا

اليوم.. دار الافتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1441 هجريا

مطالب برلمانية بفرض غرامات على المخالفين للتدابير الاحترازية لـمواجهة كورونا

مطالب برلمانية بفرض غرامات على المخالفين للتدابير الاحترازية لـمواجهة كورونا

كيف تستغل الإخوان "السوشيال ميديا" كأداة لشن حروب الجيل الرابع ضد مصر؟

كيف تستغل الإخوان "السوشيال ميديا" كأداة لشن حروب الجيل الرابع ضد مصر؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة